日媒：兩艘中國海警船進入釣魚島海域逾31小時　創最長紀錄

據日媒報道，兩艘中國海警船昨日（4日）進入日本聲稱的釣魚島（日本稱尖閣諸島）領海，且一直待到今天（5日）上午仍未離去，總計已逾31小時，再創單次進入日本「領海」最長時間新紀錄。

據日本放送協會（NHK）報道，日本第11管區海上保安本部表示，這兩艘中國海警船4日凌晨2時過後航行進入日本聲稱的釣魚島領海內，截至5日上午9時止，仍在赤尾嶼（日本稱大正島）東南東方約8到11公里「領海」內航行或停留。海上保安本部則持續發出警告，要求立即離開。

6月21日，兩艘日本漁船在離開釣魚島海域時被4艘中國海警船跟蹤（點圖放大）：

報道指出，這次中國海警船單次進入日本「領海」時間逾31小時，是2012年日本將釣魚島「國有化」後最長的一次。

而在此之前，中國海警船單次進入日本「領海」的最長時間紀錄就在本月2日到3日發生，

兩艘海警船不僅進入日本聲稱的領海，也不斷接近日本漁船，在「領海」待了約30小時。

日本沖繩縣石垣市議會通過議案，確定將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」（資料圖片）

據早前報道，日本沖繩石垣市議會6月22日通過一項議案，將釣魚島（日本稱尖閣諸島）行政區劃名稱由「登野城」改成「登野城尖閣」，預計10月1日生效。

中國外交部發言人趙立堅同日表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。日方通過所謂更名一案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的，無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實。中方對日方有關行徑堅決反對，中方已經通過外交渠道向日方提出嚴正交涉，並保留作出進一步反應的權利。

（綜合報道）