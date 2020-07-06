【新冠肺炎】張文宏：冬季或有疫情反彈風險　美國疫情高峰還未到

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏就新冠肺炎（COVID-19）疫情表示，如果到了冬天還沒有達到群體免疫，又沒有完全終止流行，加上病毒複製程度和室內活動都會增加，疫情出現第二波反彈的風險就會比較大。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（資料圖片）

張文宏在名為「理解未來」的病毒專題講座上表示，對美國、巴西、印度而言，疫情高峰尚未出現，還在第一波中。

張文宏指出，在防疫工作上，美國的檢測人數也很多，但沒有做到充分隔離，對於控制病毒傳染仍然不夠；相形之下，北京市這次針對重點區域實施全民檢測，非重點區域則接受自願檢測，加上有效隔離，就取得了比較好的效果。

他說，檢測數量增加，只有在「有效隔離和追蹤」下，對控制病毒傳播才有價值。

針對防疫措施及對經濟的衝擊如何取得平衡，張文宏表示，如果追求零病例，壓力會非常大，除非再也不打開國門。如果出現幾個散發病例，就要讓整個城市停下來，那代價就太大了。

張文宏認為，現在應該是儘量讓疫情處在可控狀態。北京是首都，整體偏嚴的防疫可以理解，但若其他城市也偏嚴，下一階段的經濟重啟就會遇到困難，因此需要在北京的模式上修改，具體怎麼修改就要看「各地政府的智慧了」。

至於確診患者被治癒後，是否可能產生後遺症的問題，張文宏表示，現在討論後遺症為時過早，目前也還沒有發現明顯的後遺症。但是否會出現被感染過的人再次被感染，才是問題的關鍵，也還需要觀察。