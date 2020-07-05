新冠肺炎｜41歲女患者報住長沙灣、九龍城　曾到保安道街市

本港連續21日「本地零感染」斷纜，今日（5日）新增兩宗本地個案，其中第1,263宗個案、41歲女患者是長沙灣一間診所的護士，衞生防護中心公布其行蹤，病人除了住過深水埗鴻裕大廈B座之外，亦報住九龍城榮光街86號。 女病人主要活躍於深水埗區，潛伏期間到過保安道街市，該處亦曾是另一宗同區的源頭不明個案、第99宗個案患者常到之處。中心又透露病人於7月2日發病後，翌日仍有到青山道261號的診所上班，至7月4日則到過同區的欽州街60號，至同日晚上確診獲送往瑪嘉烈醫院治療。

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衞生防護中心透露，第1263宗個案、41歲女患者是長沙灣青山道261號吳毓輝醫生診所的護士，病人除了住過深水埗鴻裕大廈B座之外，亦報住九龍城榮光街86號。

於潛伏期間，6月24日曾與第1233宗個案、46歲女患者到西九龍中心的KFC分店進食下午茶，6月25日則到過保安道街市及同區的順寧苑。翻查資料，同區曾有一宗源頭未明、第99宗個案患者，同樣經常到訪該街市，惟患者已於3月8日離世。

中心公布，41歲女病人於7月2日起發病，當日及3日均有回診所工作，當局將向6月30日起到過診所求醫的病人收集深喉唾液樣本化驗。病人於7月4日、即她交回深喉唾液樣本的同日，曾經到訪深水埗欽州街60號，暫未知到訪的樓層及目的，同日晚上她確診，被送往瑪嘉烈醫院治理。

至於同日確診的另一宗本地個案，第1269宗個案、59歲男病人最後於6月30日到過屯門的香港內河碼頭一間食肆上班。

衞生署改列美田邨46歲婦為本地個案

衞生署衞生防護中心早前公布美田邨無外遊46歲婦人確診時，由於她的丈夫及兒子於美國抵港後確診，故將該病人列為「與輸入個案有流行病學關連」。

惟至今日第1263宗個案確診，中心稱由於第1263宗曾與第1233宗個案共膳，晚上發稿時將第1263宗個案視作「與本地個案有流行病學關連」，而非僅僅輸入個案。