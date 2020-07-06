北京疫情｜重症病患服用安宮牛黃丸4日　病情好轉撤除人工肺

北京新型冠狀病毒肺炎疫情上月（6月）初出現反彈，到近日確診病例數目已下降。 在昨日（5日）下午的北京市疫情防控新聞發布會上，北京中醫醫院院長劉清泉介紹，當地一名重症患者在治療上使用安宮牛黃丸後，病情迅速好轉，身體正在逐步恢復中。

北京新型冠狀病毒肺炎疫情6月初出現反彈。圖為6月14日，北京市民在宣武體育場進行核酸採樣。（中新社）

劉清泉介紹道，一名27歲的女病患，6月12日入院治療後病情急速惡化，第2天即出現呼吸困難，呼吸衰竭，需要進行氣管插管輔助通氣，之後病情進一步加重，15日開始需使用人工肺（ECMO）支持治療。經中醫診斷，決定讓患者服用安宮牛黃丸後，病情逐步穩定，於6月26日患者成功撤除人工肺。

劉清泉之後接受《健康時報》訪問時詳述治療經過。他表示，當時這個病人的病情非常危重，症狀表現除了高熱，還出現胸腹的灼熱、腹脹從脈象來看是「邪氣內閉」。後來，病患在治療期間加服安宮牛黃丸4天，一天3丸，起到解毒、醒神、開竅、清熱的作用，且在治療上中西醫緊密配合，很快就將患者身上的熱毒得以清解，正氣開始得到恢復。之後，該病患很快撤除人工肺，逐步脫離危重症狀態，目前處於康復治療階段。

不過，劉清泉表示，安宮牛黃丸不可以普遍運用於治療新冠肺炎重症患者上，其只對高熱、燥熱，即中醫上講的熱毒內陷營血和心包時才會去使用。「中藥講究辨證施治，每個方子都有其具體的適用症、適用者，並不能普遍使用。」

北京一名重症病患服用安宮牛黃丸4日，病情迅速好轉。（資料圖片）

無症狀時不能服用

北京中醫醫院呼吸內科副主任醫師祝勇亦指，安宮牛黃丸是急救用藥，不是保健品，安宮牛黃丸的硃砂和雄黃有一定毒性，無症狀時不要服用。

中國中醫科學院西苑醫院神經科主任李濤則表示，硃砂（主要為硫化汞）和雄黃（主要成分是二硫化二砷）是兩味險藥，前者有鎮靜、安神的作用，後者有解毒之效，但長期服用可能會導致其中少量可溶性汞和砷被機體吸收，對腎臟、血液系統產生一定慢性毒副作用。