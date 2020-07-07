清華大學教授許章潤被警方帶走　被指涉「嫖娼」

內地知名法學家、前清華大學法學院教授許章潤於7月6日被警方從家中帶走，引發外界高度關注。最新消息，警方稱他涉嫌嫖娼，不過，具體所涉罪名不詳。 許章潤2019年被清華大學停職。他近年曾多次就國內各種問題發表文章，對當局亦屢有批評。

《自由亞洲電台》引述許章潤的朋友說：「他（許章潤）被抓捕的時候沒有任何家屬或朋友在場。鄰居和保姆說的是完全不同的兩個版本。譬如說，鄰居所說是來了十多輛車，看到二十多個人進入了許先生的家，但是保姆說沒看到車，只看到兩三個人。我們覺得保姆可能是受到一些警告和威脅。」

值得注意的是，除了北京本地警力，來自四川成都公安局青羊分局的警察也參與了抓捕，意味這是一宗跨省偵辦案件。據稱，他太太接到四川警方電話，說許章潤涉嫌在四川嫖娼。對此，許的朋友稱，這個指控「荒唐可笑」。

許章潤現年57歲，出生於安徽省廬江縣，擁有法學博士學位。自2000年起，許一直在清華大學法學院任教，先後獲聘擔任副教授、教授、博士生導師。2005年，許章潤被評為「第四屆十大傑出青年法學家」之一。除了教學及從事學術，許章潤也常年就中國社會存在的各種議題公開發言。

許章潤2019年被清華大學停職，此後一直在位於北京郊區的家中賦閒。有消息表示，他患有癌症，加上收入不高，生活陷入困境。