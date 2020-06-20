【方方日記】曾撐反修例悼念周梓樂　湖北教授遭開除黨籍停止教學

內地作家方方早前出版描寫湖北疫情的《方方日記》，在網上引起爭議。湖北大學教授梁艷萍在網上發文力挺方方。不過，此後梁艷萍被人起底，指她支持港獨並曾質疑南京大屠殺死者人數。 今天（20日），湖北大學方面通報稱，梁艷萍多次發表「涉日」、「涉港」等錯誤言論，在社會造成極為不良的影響，決定對其開除中國共產黨黨籍，並停止教學工作。

據湖北大學官網6月20日消息，學校當日召開黨委常委（擴大）會議，開展專題學習，通報有關工作。會議通報了對文學院教師梁豔萍的處理情況。

湖北大學教授、博士生導師梁豔萍。（網絡圖片）

通報指，梁豔萍在社交網絡平台上多次發佈、轉發「涉日」、「涉港」等錯誤言論，嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩，違反教師職業道德規範，在社會上造成了極為不良的影響，校方決定給予梁豔萍開除黨籍和記過處分，並取消其研究生導師資格，停止教學工作。

梁豔萍微博賬號名為「漫遊者粒子」。她被檢舉曾發布多條「錯誤言論」，如她在2019年11月8日發文悼念在反修例運動中墜樓身亡的香港科大學生周梓樂，祝他「一路好走」；同年10月5日，梁艷萍發表一張戴著黑帽黑口罩的自拍照，也被解讀為聲援香港示威者；此外，梁豔萍還曾質疑南京大屠殺死亡人數，她稱：「你把三十萬的名單拿出來啊？你說三十萬就一定要承認是三十萬，有這樣的道理嗎？」

梁豔萍悼念在香港反修例運動中墜樓身亡的香港科大學生周梓樂。（網絡圖片）

梁豔萍言論曝光後，引發大量網民抨擊，許多網民要求湖北大學校方對其做出開除處理；不過，亦有聲音稱，梁豔萍的言論沒多大問題，認為是網民搞「文字獄」。

湖北大學曾於4月24日聲明稱，梁豔萍言論系她2019年在個人微博發佈，當時學校已對其進行批評教育，其本人也刪除相關言論及轉發文章，並作出檢討。但在不久後，校方刪除了該條聲明。

隨後，湖北大學官方微博4月26日發佈聲明稱，關於網友反映該校文學院教師梁豔萍在其個人社交平台發佈有關不當言論一事，學校高度重視，已經成立了調查組，正在進行深入調查，將視調查情況依紀依規進行嚴肅處理。