耿爽履新中國常駐聯合國副代表

中國外交部新聞司副司長、發言人耿爽上月5日宣布離任，據中國常駐聯合國代表團官網消息，7月7日，中國常駐聯合國副代表耿爽大使向聯合國秘書處遞交全權證書，正式開始履職。

耿爽在6月5日的例行記者會上宣布，當日是其任內最後一場的記者會，並且不再擔任外交部新聞司副司長一職。耿爽向在場記者告別時語帶哽咽，並在台上抱拳稱「後會有期」。許多內地網民也對其卸任表達不捨，紛紛在微博留言稱「祝耿叔前程似錦」。

資料顯示，47歲的耿爽是外交部第30任發言人，自2016年9月26日亮相至卸任，共主持近400場記者會。他經常在回答記者提問時「金句」連連，不時在網絡上引起熱議。耿爽從事外交工作20多年，曾在外交部國際司、國際經濟司以及中國常駐聯合國代表團工作，亦曾擔任過中國駐美國大使館新聞參贊兼發言人。

據了解，2000年以來的歷屆外交部發言人卸任之後再赴外交一線，在駐外使領館擔任重要職務。例如，朱邦造卸任後擔任中國駐突尼斯兼駐巴勒斯坦國大使，孫玉璽卸任後擔任中國駐阿富汗大使，章啟月卸任後擔任中國駐比利時王國大使，洪磊卸任後赴美任中國駐芝加哥總領事，姜瑜前往阿爾巴尼亞任中國駐阿爾巴尼亞大使，馬朝旭於2013年出任中國駐澳大利亞大使等。

（綜合報道）