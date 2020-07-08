【豫章書院案】「戒網癮」為名體罰、囚禁學生　創始人及導師判囚

江西南昌「南昌市青山湖區豫章書院修身教育專修學校」（簡稱：豫章書院）2017年被揭發以「戒網癮」之名，對學生體罰、毆打、強迫勞動、非法限制人身自由等。及後，學校創辦人及數名導師被捕。 案件昨日（7日）在江西省南昌市青山湖區人民法院，4人獲刑，分別判囚11個月至2年10個月不等。

至今已有800多年歷史的豫章書院，被稱為「江西四大書院」之一，曾是江西學術傳播的著名機構。（資料圖片）

法院經審理查明，2013年5月16日，吳某豹、任某強等人共同出資，經報批在南昌市青山湖區開辦「南昌市青山湖區豫章書院修身教育專修學校」，承擔重點青少年的教育和行為矯正。但該校理事長吳某豹和該校校長兼法定代表人任某強等人，卻違反辦學許可規定，對該校學生施行有關心理治療、精神障礙治療活動的「森田療法」，在校內設立「煩悶解脫室」（亦稱「齋戒室」「靜心室」），將學生帶入其中進行禁閉並安排人員專門看管，非法剝奪學生的人身自由。至少有12人被禁閉，時間3至10日不等。

2019年11月，警方傳喚吳某豹、任某強和兩名導師歸案，並將另外一名導師拘捕。案件昨日在法院審理，以非法拘禁罪分別判處吳某豹有期徒刑2年10個月、任某強有期徒刑2年7個月、導師張某有期徒刑1年10個月、屈某寬有期徒刑11個月、陳某免予刑事處罰。

早前報道，「豫章書院」對外宣稱為青年「戒網癮」，但內部存在嚴重體罰、囚禁、暴力訓練等諸多問題。據多位曾因網癮、叛逆等問題被送入豫章書院的學生向媒體透露，該校老師通常用戒尺（編註：大號的鋼尺）、「龍鞭」（ 編註：由鋼筋做成）體罰學生，不少人打到手掌水腫、充血發紫。

有學生表示，自己在書院曾見過有人因無法忍受體罰的痛苦試圖割腕自殺，後被人制止。甚至有女生稱，為了防止學生自殘，自己被「關小黑屋」、被要求當着「老師」面脱去內衣，引發公眾關注。

據《新京報》報道，受害學生羅偉表示，他對判決結果不滿，將繼續上訴，並申請抗訴。另一受害學生初悟（化名）亦認為判決較輕，已在昨日向南昌市監察委員會提交監察申請書，要求監察委監督檢察院、法院在此案中的工作。