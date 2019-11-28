四川輔導中心被揭虐待學員　「問題少年」遭極限體罰有人吞釘自殺

繼江西南昌的豫章書院後，再有內地教育機構被指以「矯正之名行傷害之實」。 內地媒體披露，位於四川成都的「成都嘉年華青少年心理輔導中心」雖然標榜尊重關愛，絕不打罵孩子，拒絕暴力等，但根據學員自述，中心是一個等級森嚴、異化人性的矯治體系，反抗會受到極限體罰，逃跑會遭到毆打和侮辱，只有「愈順從，愈有權力」，甚至曾經發生過學員吞釘和吃眼鏡片自殺的極端事件。

四川成都嘉年華青少年心理輔導中心的廣告標語。（網上圖片）

報道稱，成都嘉年華青少年心理輔導中心在廣告中宣稱，其專業致力於迷途青少年的心理矯正和行為糾偏的專業機構，常年招收厭學逃學、親情淡漠、沉迷網絡、早戀叛逆、對抗父母、夜不歸宿、離家出走、自控力差的學生。廣告中，中心更標榜是內地整個西南地區首屈一指的權威專業青少年心理行為矯正機構。

實行嚴格等級制度 學員反抗遭極限體罰

但據學員張化（化名）透露，前年夏天，18歲的他被父母以「看看新學校」的名義騙到成都嘉年華青少年心理輔導中心，並被鎖進寢室防止逃跑，手機也被沒收。兩年間學費一共10萬元（人民幣．下同）。

張化「入學」後發現，中心有嚴格的規章和等級制度，把學員分為四個小隊，每隊由新生、老生、骨幹三個「階層」組成，新生處於最底層，互相之間不允許交流，早上5時30分就要起床、整理內務，老生和骨幹學生可以推遲數10分鐘。吃飯時，新生也只能分到很少的食物，常常吃不飽，骨幹則供應充足。

輔導中心的學員。（網上圖片）

此外，張化還說，中心的教導員會命令骨幹安排老生去管理新生，實則是毆打，教導員還會不斷用言語打壓學員，說他們「不好」。作為反抗比較激烈的學員，張化最開始經常被老生按在地上打，或者遭到極限體罰，比如一晚做數千個深蹲。

為了更快離開中心，張化開始服從安排，9個月後就成為骨幹並當上了小隊隊長，變為學員中的「最高階層」。他稱此後在中心的生活相對而言順坦了很多，但也被迫做了很多令自己愧疚不安的事。

「輔導」結束回家後，張化卻發現自己比以前衝動易怒，性格敏感。他說，「爸媽的初衷是希望我不要誤入歧途，但我不能接受這個中心用幫父母糾正孩子的名義去斂財和體罰。」

逃跑被抓要當眾被打屁股 學員嘗試吞釘自殺

另一名學員解羽（化名）亦透露，他在中心內反抗情緒激烈，其他人為了防止他逃跑，用透明膠帶捆住其雙手和雙腳。集體活動時，有老生專門監管解羽，他的嘴巴曾被塞進擦腳毛巾，有一晚則被綁在雙層鐵床架子上三天三夜沒有睡覺。

由於中心每個月都會發生逃跑事件，但是大部分都沒成功。學員被抓來後，就會遭受侮辱性的體罰。例如要在所有學員的面前脫掉褲子，被粗木棒打30下屁股。此外，教導員還會命令老生對逃跑學員進行「矯正」，而老生能想到的辦法無非就是毆打或侮辱。

更極端的事件就是學員自殺。解羽稱，自殺有很多種，例如吞釘子、喝洗衣粉、吃牙膏、吃眼鏡片等。解羽稱親眼見到的一宗自殺事件就是吃眼鏡片，雖然事後有被趕來的教導員制止，但聽說自殺學的員已經吞掉鏡片，可能是後來被灌腸後再屙出來。

當地教育局：已責令停止教學活動

針對成都嘉年華青少年心理輔導中心的「暴力矯正」事件，成都市郫都區教育部門於24日通報稱，經查後中心的經營範圍僅是休閒健身服務和心理諮詢服務，存在違規經營的辦學行為，已依法發出違法告知書，並於今年7月責令其停止一切教育教學活動，將學員全部清退。學員在8月至10月已清退完畢，郫都區教育局本月24日再次現場核查，該場所內未發現經營行為。

（紫牛新聞）