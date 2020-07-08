加高校指將僅使用「台灣」稱呼　不再稱其「台灣省」

據路透社消息，加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）媒體關係高級主管海因里希（Kurt Heinrich）日前在致該社的電子郵件中稱，在未來的報吿中，該校將只以「台灣」來稱呼台灣，而不是「台灣省」。

報道稱，在該校之前的年度招生報吿中，「台灣」一直以單獨的稱呼出現，而在2019年至2020年度的招生報吿中，台灣的稱呼被修正為「中國一省」。這一做法引起台灣政府關注，台灣方面向該校提出抗議，要求校方「不要屈從於中國的壓力」。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）三分之一的國際學生來自中國。（網絡圖片）

海因里希在回應時聲稱，校方曾採用了國際標準化組織（ISO）的國家代碼數據標準，「使用聯合國的資料來定義國家和地區的名稱」。他還表示，校方意識到兩岸關係的敏感性，但並不會秉持任何政治立場，「使用該標準並不意味着該校對台灣秉持立場。」

據悉，UBC有三分之一的國際學生都來自中國，因此該校對來自中國留學生的學費收入依賴較高。

台灣外交部發言人歐江安本週二表示，UBC回應未來將以「台灣」稱呼台灣，台外交部樂見UBC回歸學術中立自主，並肯定UBC理解問題本質，願意更正對台灣的不當稱謂。不過，歐江安說，UBC目前尚未更正相關網站諮詢，校方的更新作業仍在進行。台外交部已請駐溫哥華辦事處持續接洽，表達嚴正立場，並關切追蹤。

值得注意的是，稍早前3月，台灣還對美國約翰斯·霍普金斯（JHU）大學一份關於新冠病毒傳播的地圖表示了「抗議」，因該地圖將台灣納入中國版圖。後者此後作出讓步，將台灣地圖單獨列出。