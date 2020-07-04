台政治大學民調：近三成受訪者偏向獨立　為歷年最高

台政治大學選舉研究中心於7月3日公布《台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布》、《台灣民眾統獨立場趨勢分布》與《台灣民眾政黨偏好趨勢分布》報吿，該民調呈現2020年台灣民眾的認同。 調查顯示，「台灣人」的身份認同、對獨立的偏向等數據，皆創下歷年民調最高。

圖為台政治大學選舉研究中心於日前公布《台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布》報吿，2020年台灣民眾的台灣人認同感創下歷年民調最高。（台政治大學選舉研究中心）

《台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布》報吿顯示，2020年台灣民眾的認同，為 「台灣人」認同感高達67%；而政黨偏好為民進黨有36.8%；台灣民眾目前有27.5%偏向獨立，為歷年最高。

此外，在《台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布》方面，民調顯示台灣民眾的「台灣人」認同感自1992年起持續上升，直到2007年與「既是台灣人也是中國人」之認同感出現交叉後，持「台灣人」的認同感不斷攀升，於今（2020）年達到67%最高峰；兩種身分認同均有者則是27.5%，為歷年最低。

在《台灣民眾統獨立場趨勢分布》部分，「維持現狀再決定」的民眾比例持續下降，目前為28.7%；立場為「偏向獨立」的民眾，2018年時為15.1%，現在則上升至27.7%，為歷年最高；而「永遠維持現狀」者佔23.6%、「儘快獨立」者為7.4%、「儘快統一」者則創下新低，只有0.7%。

關於《台灣民眾政黨偏好趨勢分布》，仍以「中立無反應」的民眾佔最多數為37.8%。不過，偏好民進黨的民眾上升至36.8%，為歷年最高；而國民黨則是15.8%、台灣民眾黨為5.3%、時代力量只有3.3%。

台行政院長蘇貞昌於7月4日被媒體詢問有關台灣人認同民調創新高一事，蘇貞昌表示：「台灣是2,300萬人安身立命的地方，台灣人認同台灣是天經地義，外有強敵，內部更要團結。」蘇貞昌又強調，台灣人在這塊土地是命運共同體，不論外界怎麼威嚇台灣，台灣人都是同一個國家的國民，尤其遇疫情衝擊時，大家更是同舟一命、腳步一起，才能做好防疫。