【觀察】持續至中共二十大　中央政法委推動政法系統「延安整風」

繼相關密集人事異動後，中共政法系統再有大動作。官方傳媒報道，中央政法委將在全國進行政法隊伍教育整頓試點工作。 分析指，今次是中共總書記習近平針對政法系統改革的後續動作，而且時間上較為敏感，將會一直持續2022年第一季，即中共二十大前夕。

報道指，中央政法委在周三（8日）舉行「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」，部署試點工作，並已選定多地政法機構及監獄作為試點單位，時間為今年7月至10月。

中央政法委在周三（8日）舉行「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」。（長安劍）

據了解，試點單位包括黑龍江省哈爾濱市及呼蘭區、江蘇省徐州市及雲龍區、河南省三門峽市及靈寶市、四川省宜賓市及珙縣法院、檢察院、公安、司法行政機構，陝西省寶雞市國家安全機構，黑龍江省呼蘭監獄、松濱監獄。

報道更提到，中央政法委將會在2021年至2022月第一季，逐級在全國政法系統鋪開政法隊伍教育整頓工作，並已成立「全國政法隊伍教育整頓試點辦公室」，由中央政法委秘書長陳一新出任秘書長。

陳一新在動員會上表示，教育整頓試點是一項「緊迫而重大的政治任務」，必須大膽探索實踐，敢於動真碰硬，「在全國政法系統開展一次刮骨療毒式的自我革命、激濁揚清式的『延安整風』」，以打造一支信得過、靠得住、能放心的「政法鐵軍」。

按照會議的說法，目前政法隊伍仍存在「不純、不公、不力」，以及違法亂紀問題，甚至出現害群之馬。儘管清除力度加大，但形勢仍嚴峻。此外，政法中層、基層三觀（法紀觀、權力觀、利益觀）不正，導致隊伍出現政治、思想、組織、紀律、作風不純問題。

周永康對中央政法系統的危害影響深遠。（央視截圖）

由此，中央政法系統亟需來一場激濁揚清式的「延安整風」。所謂「延安整風」是指在1941年起，中共在延安進行的一場政治和文化運動，目的是要統一黨內思想。在外界看來，「延安整風」就是確立時任中共領導人毛澤東當時的黨內絕對權威。

會議強調處在世界百年未有之大變局，中國發展既面臨前所未有的機遇，也面臨前所未有的挑戰，搶抓機遇、迎接挑戰，需要政法隊伍發揮更大作用。為此，中央政法系統要做好「四項任務」，一是清除害群之馬，清查「兩面人」，徹查黑惡「保護傘」，深查執法司法腐敗，嚴查十八大以來不收斂不收手的腐敗；二是整治頑瘴痼疾，其中包括違反防止干預司法「三個規定」；三是弘揚英模精神；四是提升能力素質，並要「始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同習近平為核心的黨中央保持高度一致」。

中央政法系統的中層、基層將有一次大型的思想改造。（VCG）

事實上，自習近平主政以來，其在中央政法系統的改革一直在進行。先是剷除前中央政法委書記周永康及其龐大的關係網，再者發布新規，其中尤以2019年1月下發的《中國共產黨政法工作條例》最為關鍵，其中規定「向黨中央和總書記請示報吿」，「抄送同級黨委政法委員會」，以「黨內法」的形式徹底確定中央政法委必須向最高領導人即總書記匯報請示的體制。

在釐清中央政法委高層的權力架構後，就需要對政法系統的中層和基層進行一場深刻的「延安整風」，以期在中共二十大來臨前，統一政法系統內思想，強化對領導人的核心地位維護。