【中印衝突】中國駐孟買總領事在印媒發文：多測新冠　勿試軍心

近日，中國駐孟買總領事唐國才在印度中西部知名英文媒體《自由新聞日報》發表題為《多測新冠 勿試軍心》的署名文章，引起輿論關注。

據中國駐孟買總領事館網站消息，7月7日，唐國才在印媒就中印對峙一事發文稱，最近，中印加勒萬河谷事件導致媒體大規模炒作，一時間印度國內輿論聚焦於此，一些民族主義言論此起彼伏。中方雖有傷亡，但媒體和自媒體基本上較冷靜，未進行炒作。

2020年7月7日，中國駐孟買總領事唐國才在印媒發表署名文章。（中國外交部官網）

唐國才表示，中印邊界分歧涉及複雜歷史與信任問題，但當前首要還是解決抗擊新冠肺炎（COVID-19）和發展問題。

他指出，「雖然某些嗜血媒體不斷炒作，但中國無意與印度打一場軍事或經濟仗，不過，如果將中方的冷靜視為軟弱將是非常不幸的戰略誤判。正是因為中印合作潛力太大，所以國際上某些既得利益者最擔心中印攜手，他們最想看到中印不和，永無寧日。但中印雙方都要清醒地認識到，如果固守「中國或印度」的單向思維，只會導致雙輸。」

唐國才強調，被經濟民族主義裹挾，搞「去中國化」、與中國「脱鈎」不利於印度健康發展，不利於民生福祉，也不可行。在當前持續抗疫和穩步恢復經濟的關鍵時刻，應該更多測試的是新冠病毒（SARS-CoV-2），而不是軍人的決心。希望印方認識到中印經貿合作互利共贏的本質，改變阻止部分中國手機應用程序在印使用等歧視性做法，維護中印經貿合作勢頭。

關於中印邊境局勢，在7月5日晚，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話，就緩和兩國邊界事態達成共識。

此次會談不同於之前的三次軍長級會談，所以也達到了前所未有的效果，此次會談將直接促進兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，儘快實現雙方一線部隊「脱離接觸」。

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《印度時報》也表示，中國邊防部隊從加勒萬河谷地區至少後撤了1公里，甚至連帳篷等設施都已從加勒萬河谷的衝突地點撤回。

同時，印度也進行了相應的後撤，並拆除了部分臨時設施，中印雙方部隊都在實控線附近建立了一段緩衝區，以此來緩解邊境的壓力。

對於中印雙方的談判，中國國防大學教授張召忠曾表示，中印雙方進行後撤，建立緩衝區，這才算是真正意義上的開始「脱離接觸」。

不過，張召忠也指出，印度雖然在面子上進行了和談，軍隊也進行了後撤，但在其他方面依然十分強硬，後續的中印關係會如何發展並不知道，但從目前來看，中印之間所謂的對峙似乎並沒有結束。