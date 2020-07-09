【中印衝突】兩軍脱離一線接觸　外交部：邊境局勢穩定並趨向緩和

中印兩軍從邊界西段完成脱離接觸後，雙方將舉行聯合核查，以評估撤軍進程的落實。兩國軍隊將舉行廣泛會談，討論恢復邊境地區和平與安寧的方式。 針對雙方脱離接觸的新進展，中國外交部發言人趙立堅7月9日回應稱，目前中印兩國邊防部隊根據軍長級會談達成的共識，在中印邊界西段加勒萬河谷（Galwan Valley）等地區已經採取有效措施脱離一線接觸。中印邊境局勢總體穩定，趨向緩和。

趙立堅表示，雙方將繼續通過軍事和外交渠道保持對話溝通，包括舉行新一輪軍長級會談和中印邊境事務磋商和協調工作機制會議。希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的各項共識，共同推動邊境地區局勢進一步緩和降温。

中印前線局勢有所緩和（點圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

7月5日晚，中印邊界問題中方特別代表、中國國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話。中方發布的聲明稱，「雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，盡快完成雙方一線部隊脱離接觸進程。」

印度發布的官方聲明也稱，「雙方一致認為，為了全面恢復和平與安寧，有必要確保實控線沿線的軍隊盡早完全撤離，並從印中邊境地區逐步降級。」「雙方重申，雙方應嚴格尊重和遵守實際控制線，不應採取任何單方面行動改變現狀，共同努力避免今後在邊境地區發生任何可能干擾和平與安寧的事件。」

據《印度時報》報道，在上述共識達成後，中國邊防部隊從加勒萬河谷地區至少後撤了1公里，甚至連帳篷等設施都已從加勒萬河谷的衝突地點撤回。同時，印度也進行了相應的後撤，並拆除了部分臨時設施，中印雙方部隊都在實控線附近建立了一段緩衝區，以此來緩解邊境的壓力。

對於中印雙方的談判，中國國防大學教授張召忠表示，中印雙方進行後撤，建立緩衝區，這才算是真正意義上的開始「脱離接觸」。他稱，「脱離接觸」的第一步就是主動後退，各自都離對方遠一點，這為雙方的外交博弈留出了時間，對於後續的關係緩和也是十分關鍵的。雖然中印兩國在邊界的爭端問題上都走出了和談的第一步，也進行了軍事上的讓步，但莫迪訪問前線部隊的舉動或為兩國邊境關係走向再添變數。

在中印邊境局勢依然緊張之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）7月3日突訪了兩軍對峙前線拉達克（Ladakh），並發表了強硬講話。（Twitter@Aditya Raj Kaul）

莫迪此舉也引發外界熱議。有分析稱，在雷擊、洪水、蝗災、糧食緊缺、新冠肺炎（COVID-19）疫情等社會現實對印度社會造成極大影響的情況下，莫迪這麼做很可能是為了轉移國內矛盾。

此外，印度雖然表面上在軍事層面進行了後撤，但實際上卻採購了大量的國外先進軍事裝備。

在經濟層面，印度也在不斷行動。印度政府近日指控包括抖音海外版TikTok在內的59個手機應用程式威脅國家安全，因此在境內禁止民眾使用它們。此外，印度官方還被曝正根據新政審查約50項涉及中國公司的投資提案。

TikTok為字節跳動所擁有，是抖音的海外版。字節跳動強調TikTok管理與抖音不同，未曾與中國政府分享任何訊息。（Reuters）

印度新聞網站「The Print」7月5日援引政府高級別消息人士的話稱，印度已決定不考慮加入任何中國主導的貿易協定，其中包括「區域全面經濟夥伴關係協定」。

印度電力部日前頒布也命令，要求印度企業從中國進口電力設備和部件前，需要得到政府許可。