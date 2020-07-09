【中印衝突】雙方軍隊已撤離部分地區　印媒：中國不戰而勝成贏家

中印軍事脱離進程持續進行，雙方7月8日已撤離15號巡邏點。印媒評論稱，中國在此次對峙事件中成為明顯的贏家，可謂是不戰而勝。

據印度《德干先驅報》7月8日報道，印度和中國軍隊8日繼續撤離15號巡邏點，中國軍隊已經在温泉（Hot Spring）地區全部撤離。在其他地區，撤軍仍在持續進行。

印度政府消息人士稱，脱離接觸已經在15號巡邏點，即Gogra哨所和温泉地區完成，雙方部隊已從實際控制線後撤近兩公里。

在同一地區的17號巡邏點和17A號巡邏點，還需要一兩天的時間來完成撤離任務。

《印度斯坦時報》7月8日發表題為《中國可能不戰而勝》的評論文章，稱印度未能做到堅持現狀，而是幫助建立了一種新的現狀，北京在此次對峙事件中笑到最後。

文章稱，在對峙事件中，中國成為明顯的贏家，自1979年中國與越南爆發邊境戰爭以來，中國的戰略一直是不戰而勝。近年來，中國已經在不付出任何國際代價的情況下，改變了南海的地緣政治版圖。如今，中國在拉達克（Ladakh）佔據了有利地位。

印度總理莫迪（Narendra Modi）6月19日發表講話，似乎讓中國擺脱了困境，此後雙方開始重新啟動軍事脱離進程。

這一新的進程成為了解放軍「蠶食」印度兩個新地區的一個策略，即德普桑叉口（Depsang Y-Junction），以及中印致命衝突發生地加勒萬河谷（Galwan Valley）。

文章稱，在先前的脱離表象背後，解放軍通過「侵佔」更多的領域，中國以更大的影響力武裝自己，以施加一種修訂後的現狀。

雙方脱離軍事解除後，消除印度反攻，或以牙還牙搶奪土地的威脅，將有助於中國不戰而勝。

這就是中國為什麼有條件接受軍事脱離的原因，這一點在加勒萬河谷得到了說明，印度在那裏從自己的領土上撤退，並在實際控制線印度一側建立了一個「緩衝區」。