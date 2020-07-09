許章潤被拘｜四川通報破獲組織賣淫案　其中一名被行政處罰者姓許

內地知名法學家、清華大學法學院教授許章潤本周一（6日）被警方從北京的家中帶走，被指是涉嫌「嫖娼」，要待下周日（12日）才能獲釋回家。 外媒報道指上門的警方來自四川，四川成都青羊區公安分局在周四（9日）凌晨通報破獲一宗組織賣淫案，當中有提到其中一名已被行政處罰的涉案者姓許，有消息指就是許章潤。

四川成都青羊區公安分局在周四凌晨通報破獲一宗組織賣淫案，提到有多名男女被行政處罰，其中一名男子姓許，有消息指就是許章潤。（微博）

通報指，警方在上月破獲一宗組織賣淫案，初步查明姚XX、張XX自2019年以來，安排多名婦女長期從事賣淫活動，目前二人已被採取刑事強制措施。通報提到，共有4男5女被依法給予行政處罰，其中有一人姓許。

據此前外媒引述許章潤朋友耿瀟男稱，許章潤是因嫖娼指控被拘留，但許章潤其他朋友則稱，懷疑許章潤被帶走與最近幾年所發表的批評政府文章有關。該些文章已集結成書《戊戌六章》，上月底在美國出版。報道並引述北京律師表示，如果許章潤在下周日獲釋，相信是被以行政拘留7日的方式處罰。

許章潤是內地知名法學家。（資料圖片）

許章潤現年57歲，出生於安徽省廬江縣，擁有法學博士學位。許章潤自2000年起在清華大學法學院任教，先後獲聘擔任副教授、教授、博士生導師。許章潤在2005年更被評為「第四屆十大傑出青年法學家」之一。除了教學及學術研究外，許章潤常年就中國社會存在的各種議題公開發言。許章潤在2019年被清華大學停職，此後一直在位於北京郊區的家中賦閒。

（綜合報道）