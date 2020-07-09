美防長要求國防大學50%課程聚焦中國　中方敦促摒棄冷戰思維

美國防部網站稍早前發布美國防長埃斯珀（Mark Esper）關於美國防戰略實施成果的談話，稱中國和俄羅斯是美首要戰略競爭對手，美成立了中國戰略團隊，要求美國防大學將50%的課程內容聚焦中國。對此，中國外交部在7月9日的例行記者會上予以回應。

埃斯帕是外界公認的對華「鷹派」，早在其任職美國陸軍部長時期，他就認為中國「是美國頭號戰略威脅」。（Reuters）

中國外交部發言人趙立堅表示，「美方官員有關談話以及他提到的美國《2018國防戰略報吿》充滿冷戰思維和零和博弈過時觀念，渲染大國戰略競爭，與時代潮流格格不入。犯了根本性的錯誤，中方的對美政策是一貫、明確的。我們致力於同美方共同努力，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。同時，我們堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，正確看待21世紀的世界和中美關係，同中方相向而行，推動兩國關係沿着協調、合作、穩定的軌道向前發展。」

白宮2020年2月向國會遞交的2021年度政府預算包括為國防部撥款7,046億美元。這項龐大的預算大約佔政府預算總額的15%，但只比前一年的預算增加了0.1%，以滿足國會兩黨此前就限制國防預算增長達成的協定。埃斯珀說，為了贏得與中俄的競爭，國防經費至少應該以通貨膨脹率逐年增長，而不應年年持平。

美國防部網站稍早前發布美國防長埃斯珀（Mark Esper）關於美國防戰略實施成果的談話，稱中國和俄羅斯是美首要戰略競爭對手。（資料圖片）

美國特朗普（Donald Trump）政府2018年推出的國防戰略確認「美國正與中國和俄羅斯展開一場大國競爭」，並提出三項基本應對措施，其中首要措施是提高美軍軍事力量。

白宮在2020年5月發表的中國問題戰略報吿中再次提及美軍為提高軍事力量採取的具體措施，包括使核力量現代化、快速研發和部署高超音速作戰平台、增強網絡和太空能力以及研發其他更具有殺傷力的武器裝備等。