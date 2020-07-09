【709事件5周年】王全璋公開被捕期間遭遇　批辦案者破壞司法制度

今天（9日）是「709維權律師大抓捕事件」5年，因「顛覆國家政權罪」被判囚4年半的維權律師王全璋今年4月5日已出獄，他今天（9日）在網上發表題為「政治、司法迫害要依法，要專業，要靠譜」的自辯辭，公開部分被捕至關押受審的經過。 他批評辦案者動輒以所謂國家安全的名義，公開破壞他們所極力鼓吹的法律原則，對公民任意抓捕、指控、定罪、量刑，「司法系統內的這些反法治分子，才是真正社會不穩定的因素，司法制度的破壞者和『法治國』的敵人」

王全璋6月初接受日本共同社訪問，講述自己遭受「嚴刑拷打」的經歷。（共同社）

王全璋列出被失蹤和被捕期間的遭遇，包括經歷10多次審訊，認為當局多次違反法律原則，例如自己在「建三江拘留所事件」，已因「擾亂公共場所秩序」被訓誡，但天津警方調查涉嫌顛覆國家政權時，仍將事件列為他的罪行之一。

他強調，未有透過成立境外公司支持法輪功的案件，亦沒有收取美國民主基金會的資助。王全璋稱，其案件的辦案人員已整體涉及「徇私枉法罪」，部分審訊警察涉及「侮辱罪、誹謗罪、刑訊逼供罪」，部分檢察官涉及「侮辱罪」，他表示已提出專項控告。

王全璋說，被關押期間，遇到多類型的冤假錯案受害者，情況令人傷感，希望這些案件獲平反，中國的憲法和法律能保障人民最低的自由和權利。

王全璋在自辯辭指出，全世界正常國家對「顛覆」奉行的法律定義是「武裝推翻」，即使有人把「顛覆」掛在嘴上，也並非法律上的「顛覆」之意，權力機器也不能任意打擊。

王全璋最後表示：「願每一個中國人能夠免於冤假錯案的降臨，免於權力機器任意的蹂躪，免於政治和司法巧立名目的迫害。願個案公正、個體自由和個人的尊嚴降臨中國。」

王全璋又透露，未來將出書還原更多真相和細節，書名暫定為《無盡的盡頭》（The endless end）。

王全璋妻子李文足亦於其 Twitter 帳戶轉發這篇自辯辭。不過至今天（9日）傍晚，微信以文章遭用戶舉報，內容違反法規及政策為由，將文章下架。

李文足於其 Twitter 帳戶轉發王全璋自辯辭。（截圖）

王全璋在2015年709事件後被捕，他先是經過3年多在天津遲未判刑的關押，直到2019年1月才被天津市法院依「顛覆國家政權」罪判刑4年半，剝奪政治權利5年。他是「709案」數百名涉案維權人士中，最早被捕也是最後一名被判刑者。

王全璋2019年4月被移送至山東臨沂監獄服刑，於2020年4月5日刑滿出獄。其後他被要求先到山東濟南的寓所接受隔離，4月27日獲當局安排由民警駕車送回北京，並於晚上回到住所與妻兒團聚。