【人事變動】公安部高層密集調整　政治部主任劉釗升任副部長

7月10日，據人社部官網消息，公安部黨委委員、政治部主任劉釗任命為為公安部副部長。

資料顯示，劉釗出生於1963年12月，陝西扶風人，畢業於西北政法學院法律專業。他曾任公安部交通管理局秩序管理處副處長、公路巡警指導處處長、車輛管理處處長、總工程師、副局長，局長等職。

2020年6月，公安部在京召開2020年第一批巡視工作動員部署會。會上，劉釗曾要求要重視巡視監督工作，緊扣巡視對象職能職責和工作特點，細化工作方案，突出監督重點。並稱在新冠肺炎疫情防控常態化的情況下做好防控與巡視工作「兩手抓」。

公安部近期，高層人事連續調整，引起外界高度關注。

6月28日，公安部官網「領導信息」欄顯示，副部長級的黨委委員、反恐專員劉躍進已去職，但當局未通報其去職原因。

6月16日，公安部副部長孟慶豐被免職。官方同樣沒有說他去職的原因，但他已滿63周歲，已到副部級退休年齡。

7月5日，公安部官網「領導信息」更新，公安部黨委委員、部長助理兼辦公廳黨委書記、主任，一級警監警銜聶福如，已不在領導之列。

公安部部長目前由國務委員趙克志兼任，除劉釗外，其他領導層剩下六人：常務副部長王小洪、中紀委駐公安部紀檢組長孫新陽、副部長兼國家移民管理局局長許甘露、副部長杜航偉、副部長林鋭、部長助理陳思源。