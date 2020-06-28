【人事變動】公安部首任反恐專員劉躍進離任　曾偵辦湄公河大案

中國公安部首任反恐專員、副部級幹部劉躍進的簡歷，在公安部官網「領導信息」一欄被撤下，引發關注。

2019年8月29日，中國公安部反恐專員劉躍進（左三）到遼寧省盤錦市公安局展開調研。（微博@ 盤錦市公安局 ）

綜合媒體6月28日消息，現年61歲的劉躍進曾長期在公安禁毒領域任職。他最早在天津市公安局工作，後出任副局長。之後，劉躍進調任公安部，先後出任公安部禁毒局局長、國家禁毒辦常務副主任、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任等。

2015年12月，時任公安部部長助理劉躍進出任副部長級的中國公安部反恐專員。當時是公安部在部領導班子中首設反恐專員一職，劉躍進是第一任反恐專員。在擔任反恐專員的同時，劉躍進也一直是中國國家禁毒委副主任，在禁毒、反恐等方面多次出現在公開報道中部署相關工作。

此外，劉躍進在擔任公安部禁毒局局長時，曾任湄公河「10·5案」專案組組長。

2011年10月，長期從事制販毒品、綁架殺人等犯罪活動的「糯康集團」製造「湄公河慘案」，殺害13名中國船員。劉躍進帶領專案組成員，經過七個多月調查，最後將首犯糯康抓獲。湄公河案專案組因此獲得中國央視2012年度「感動中國」年度特別致敬獎，劉躍進被中國公安部授予「全國公安系統二級英模」稱號。

此外，劉躍進曾組織偵辦過多起大案要案，包括1995年天津「白宮酒樓」兇殺案，「蔡愛山跨國制販冰毒案」等。

近兩年中國公安部人事多次變動。目前，公安部官方網站顯示共有9名領導，依次為中國國務委員兼公安部長趙克志、負責日常工作的副部長王小洪、中共中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組孫新陽、2名副部長（杜航偉、許甘露）、政治部主任劉釗、副部長林鋭和兩名部長助理聶福如、陳思源，多為近兩年新任或新調整。