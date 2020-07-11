【港版國安法】駐德大使晤德外交部官員：外企合法權益不會受影響

當地時間10日，中國駐德國大使吳懇同德國外交部國務秘書貝格爾舉行會見。據中國駐德國大使館發布的消息，會見中，吳懇就香港國安法闡明中方立場。

吳懇表示，中方制定香港國安法是因為一些勢力利用香港，嚴重威脅中國的國家安全。該法旨在更好落實「一國兩制」原則，在第一條即明確規定「堅定不移並全面準確貫徹一國兩制」。

吳懇指出，國安法規管的是分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全四類明確定義的犯罪行為，這些罪行在任何國家都屬於嚴重犯罪行為。中方一再表明，該法將使香港居民在安全環境裡更好地行使依法享有的各項權利和自由，外國企業、機構和公民合法權益均受到保障，不會受到任何影響。

吳懇強調，不干涉內政和尊重主權是國際關係的基本準則，明確寫入《聯合國憲章》。香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，中方反對任何形式的外部干涉。

德國外長馬斯（Heiko Maas）早前警告國安法勢將影響中歐關係，稱香港的狀況「極度令人憂慮」，並指香港的自治正遭到削弱。總理默克爾（Angela Merkel）則稱歐盟會繼續就國安法問題與中國對話，強調北京在歐盟有重要戰略關係，並認為雙方應保持互信，容許暢所欲言。她指出，意見不合在所難免，但希望可以取得共同結果。

德國外交部亦於5日更新對香港的旅遊警示，指港區國安法包括沒有定義清楚的分裂、顛覆、恐怖主義及外國干預等犯罪，最高可被判處無期徒刑。同時在香港境外的外國人，同樣可能觸法。

（中國駐的大使館）