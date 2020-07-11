【港版國安法】德國外交部傳召中國大使　對立法表達憂慮

港版國安法實施後，多國都有就情況表態，德國外交官員7月10日表示，中國駐當地大使被柏林外交部召見，討論立法問題。

《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）報道，德國外交部國務秘書貝格爾（Miguel Berger）與中國駐當地大使吳懇會面，再次強調德國政府對港版國安法的立場。一名德國外交官員透露，柏林方面對於立法感到憂慮。

德國外長馬斯（Heiko Maas）早前警告國安法勢將影響中歐關係，稱香港的狀況「極度令人憂慮」，並指香港的自治正遭到削弱。總理默克爾（Angela Merkel）則稱歐盟會繼續就國安法問題與中國對話，強調北京在歐盟有重要戰略關係，並認為雙方應保持互信，容許暢所欲言。她指出，意見不合在所難免，但希望可以取得共同結果。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 11 + 10 + 9

德國外交部亦於5日更新對香港的旅遊警示，指港區國安法包括沒有定義清楚的分裂、顛覆、恐怖主義及外國干預等犯罪，最高可被判處無期徒刑。同時在香港境外的外國人，同樣可能觸法。因此警告在港的德國公民要格外小心，即使在社交媒體發言也須注意。

德國製造業最重要工會德國工業聯盟（BDI）在較早前發表聲明，指國安法將大幅擴大中央政府對香港的干涉，讓原本已經緊繃的局勢更加惡化。聯盟表示歐盟企業因為基本法承諾的權利才在香港設置據點，這些權利如今不再，將增加企業的不安全感。聯盟呼籲中國確實實踐一國兩制，不要丟失國際公信力。