【蝗蟲來襲】去年從老撾遷飛入境後產卵孵化　黃脊竹蝗侵襲雲南

與老撾接壤的雲南普洱市近日遭遇黃脊竹蝗侵襲，雲南省林業和草原局在通報中指災害仍處於可控範圍，但專家分析雲南省邊境一線在7月至8月份爆發災害的可能性大。 其中在勐臘縣勐伴鎮，經調查後發現當地的黃脊竹蝗是由去年從老撾遷飛過來的成蟲產卵孵化而成，屬於為境內蟲源。

黃脊竹蝗主要危害對象為竹子、芭蕉、粽葉蘆等植物。（網上圖片）

據勐臘縣農業農村局在周六（11日）表示，截至周五（10日），當地累計已有1214畝地方受災，農地佔634畝，林地佔580畝，主要發生區域為勐伴鎮、瑤區鄉、易武鎮，主要危害對像為竹子、芭蕉、粽葉蘆等植物。勐臘縣至今展開防治防控的面積累計有1745畝，無人機飛防作業累計6架次。另一方面，西雙版納州已經成立黃脊竹蝗災害防治指揮部，對防治工作安排專項資金及展開技術培訓，所有邊境鄉鎮都已安排防蝗觀測點。

勐臘縣農業農村局又提到，周五下午5時30分，易武鎮與江城縣整董鎮接壤的大龍山、蠶豆田，監測到少量黃脊竹蝗遷飛入境，具體面積正在核實中。

當局出動無人機阻截防控黃脊竹蝗。（網上圖片）

據了解，黃脊竹蝗在中國長江之南多數竹子種植區都有分布，蝗災發生時可將竹葉全部吃光，是中國竹子的重要害蟲之一。雲南省林業和草原局此前指出，今次雲南普洱邊境等地的黃脊竹蝗災害，是當地種群與外遷種群的雙重疊加，尤其是邊境線以南國外種群已暴發成災。由於邊境線以南當地食料缺乏，黃脊竹蝗成蟲羽化後開始不斷遷飛入侵普洱、江城等中國周邊縣區，對雲南省竹林造成嚴重威脅。

（綜合報道）