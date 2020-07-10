【蝗蟲來襲】黃脊竹蝗「入侵」雲南普洱市　波及近10萬畝土地

雲南普洱市林業和草原局透露，中國與老撾邊境的雲南普洱市近日出現黃脊竹蝗入侵，目前累計發生面積近10萬畝。由於持續入侵態勢嚴重，擴散速度加快，且有向農田擴散蔓延跡象，當局初步研判邊境一線7月至9月爆發黃脊竹蝗災害的可能性大，需做好監測、加強防控。

黃脊竹蝗俗稱竹蝗、蝗蟲，是中國產竹區的主要害蟲。（央視新聞）

截至7月8日，普洱市累計監測到入遷黃脊竹蝗群落活動區域98872.3畝（其中林地80525.6畝、農地18346.7畝），開展防治防控面積累計34416畝（其中林地24100畝、農地10316畝）；無人機飛防作業累計502架次。7月9日下午16時，在墨江縣文武鎮馬甫村監測到少量黃脊竹蝗遷飛入境，具體面積正在核實中。

據內媒報道，6月28日首次在普洱市江城縣牛倮河保護區與老撾接壤的邊界日從沿線發現黃脊竹蝗入侵。目前災情的發展趨勢，一是境外黃脊竹蝗持續入侵態勢嚴重，每天都能監測到新入侵種群；二是擴散速度加快，並有向周邊縣區蔓延趨勢；三是入侵種群有向農田擴散蔓延趨勢，對農作物存在潛在災害風險。初步研判，邊境一線7月至9月份黃脊竹蝗暴發成災的可能性大，需要做好監測、加強防控。

據了解，黃脊竹蝗俗稱竹蝗、蝗蟲，是中國產竹區的主要害蟲，常大面積危害。主要危害毛竹，其次危害剛竹、水竹，也會危害水稻、玉米。竹蝗大發生時，可將竹葉全部吃光，竹子當年枯死，第二年毛竹林很少出筍，竹林逐漸衰敗，被害毛竹枯死。

此前在非洲發生的蝗災由沙漠蝗引起，資料顯示，沙漠蝗以葉、枝、花、果實、種子、莖和樹皮為食。幾乎所有農作物和非農作物都可被沙漠蝗饞食，包括花生、玉米、高粱、大麥、大米、牧草、甘蔗、棉、果樹、大棗、蕉、蔬菜和雜草，威脅糧食安全。

（央視新聞）