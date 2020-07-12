河北唐山發生5.1級地震　屬5年內最強震　北京有明顯震感

7月12日，中國地震台網發布消息稱，當日清晨6時38分，河北唐山市古冶區（北緯39.78度，東經118.44度）發生5.1級地震，震源深度10公里；7時2分又發生2.2級地震，震源深度15公里。

當局指，地震屬淺層地震，震央距離唐山市28公里，而在132公里外的天津市有網民表示感受到震動。古冶區其後在7時02分錄得2.2級餘震。而中國地震台網的資料亦顯示，在震央200公里範圍內，近9年來發生3級以上地震共24次；近5年則有17次3級以上地震，其中最大地震是2012年5月28日在河北省唐山市市轄區、灤縣交界發生的4.8級地震，而本次5.1級地震刷新了紀錄。

內地網絡討論顯示，北京、天津及河北各地也有明顯震感，有網民表示震感強烈，是近年來規模最大的一次：

－真是嚇死人了，夜裏打雷閃電，早上地震😭😭😭 －被大地晃醒 －天津，被震醒，睡意全無 －坐標北京，被震醒。。不敢睡了

7月12日6時38分在河北唐山市古冶區（北緯39.78度，東經118.44度）發生5.1級地震。（中國地震台網）

暫無人員傷亡

唐山消防早上7時35分發布消息稱，震後，支隊指揮中心即刻向公安、應急和市委政府溝通訊息，同時調派古冶區大隊和京華道消防救援站、林西道消防救援站立即趕赴震中，支隊重型、輕型地震隊迅速集結。支隊指揮中心未接到相關報警，無人員傷亡，交通道路情況良好。

此外，當地鐵路部門表示，為確保旅客列車運行安全，已啟動應急預案，扣停途經該地區旅客列車，正在組織對鐵路設備設施進行全面檢查。

另外，當日重慶市也發生1次地震。據中國地震台網消息，7月12日凌晨2時30分在重慶巫山縣（北緯30.93度，東經110.02度）發生3.0級地震，震源深度11公里。

（綜合報道）