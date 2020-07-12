河北唐山5.1級地震後餘震33次　官方：屬1976年大地震餘震

中國地震台網發布消息稱，7月12日（周日）清晨6時38分，河北唐山市古冶區發生5.1級地震，震源深度10公里。河北、天津、北京、遼寧等地均有震感，暫無人員傷亡報告 唐山市應急管理局表示，這次地震屬於1976年的餘震。而這次地震發生後至早上10時，唐山共發生餘震33次。

地震發生後，唐山市消防員逐村逐戶排查（點圖放大）：

唐山市應急管理局工作人員表示，這次地震屬於1976年唐山大地震的餘震，「這次地震屬於1976年唐山大地震一個正常的起伏。雖然已經過了這麼多年，但當時震級比較大，再加上唐山本身的地質構造，造成了餘震起伏」。

北京市地震局也表示，這次地震發生在1976年唐山大地震7.8級地震餘震區內。唐山大地震餘震區的地震活動非常豐富，呈起伏衰減狀態，至今仍有4、5級左右地震的發生。如1995年10月6日河北唐山市古冶區發生5.0級地震，2012年5月28日河北唐山市市轄區、灤縣交界發生4.8級地震，今日又發生5.1級地震。

河北省地震局稱，截止到7月12日早上10時，共發生餘震33次，其中2.0-2.9級餘震2次，1.0級以下餘震31次。唐山市應急管理局與河北省地震局預報中心分析認為：原震區近期發生5級以上地震的可能性不大，餘震活動水平4級左右。

河北唐山市古冶區發生5.1級地震（點圖放大）：

北京市地震局稱，這次地震造成北京全市有感，其中東部的平谷、順義、通州等地區震感較為強烈，儀器記錄的最大地震烈度為III度，未造成明顯震害和人員生命財產損失。北京的抗震設防烈度遠高於此次地震對北京的影響烈度，所以本次地震不會對北京的房屋設施造成影響。

1976年，唐山大地震後一片頹垣敗瓦。（Getty Images）

根據資料，1976年7月28日凌晨3時，河北唐山、豐南一帶發生7.8級強地震，造成逾24萬人死亡，16萬人重傷。

（綜合報道）