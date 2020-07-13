【解放軍人事】軍科院少將王貴勝調職安徽省軍區政委

解放軍夏季將領調整繼續。近期，軍事科學院政治工作部主任王貴勝履新安徽省軍區政委，原政委戴勇卸任。

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安徽省軍區官方微信公眾號「鑄劍江淮」7月12日披露了上述消息。

消息顯示，7月10日，安徽省軍區黨委十三屆三次全體（擴大）會議在合肥召開。省軍區黨委書記、政治委員王貴勝出席會議並講話。

王貴勝表示，各級黨委要全面貫徹習主席備戰打仗指示要求，全力抓好主責主業，歸正工作重心，自覺把備戰打仗的指揮棒在省軍區牢固立起來。這是王貴勝首次以新身份亮相公開報道。

王貴勝擁有少將軍銜。公開簡歷顯示，王貴勝曾任原總後勤部政治部組織部副部長，2015年任軍事醫學科學院政治部主任，2017年任軍事科學院政治工作部主任。此次履新前，5月29日王貴勝出席了軍事科學院傳達學習十三屆全國人大三次會議精神電視電話會議。

王貴勝的搭檔，安徽省軍區現任司令員劉孝華半年多以前到任安徽。簡歷顯示，劉孝華空軍少將軍銜，曾任原總參軍訓部空軍訓練局局長、軍委訓練管理部辦公廳主任。到任安徽三個月後，今年2月，劉孝華擔任安徽省委常委。

作為一名政工幹部，王貴勝曾發表《堅持依法治軍從嚴治軍基本方略》《對黨的創新理論首先要做到真信》《領導幹部增強定力關鍵要做到「六知」》等文。

2017年，他執筆的《習近平總書記治國理政的品格風範》在《學習時報》上發表。文中將主旨總結為「崇高遠大的理想信念」「堅如磐石的政治定力」「高超成熟的執政韜略」「堅實深厚的群眾基礎」「卓越非凡的人格魅力」「強大無比的政黨自信」六點，並稱要着力強化維護核心的政治自覺、思想自覺、情感自覺、行動自覺。

本輪解放軍軍改後，省軍區劃歸中共中央軍委國防動員部領導管理。其職能使命被軍內專家比喻為：應急應戰的指揮部、地方黨委的軍事部、後備力量的建設部、同級政府的兵役部等。

防汛工作成履新後重要任務

據悉，應急搶險救援，是省軍區協調軍地的分內工作。顯然，防汛工作對於履新不久的劉孝華、王貴勝而言，是一項重要任務。梳理其他省份的工作安排同樣如此，7月11日，江西汛情吿急，省軍區司令員吳亞非（少將）同江西省委書記劉奇一同赴鄱陽湖防汛「一線」調研，當地已經派出多批部隊官兵、武警、民兵等抗洪搶險。