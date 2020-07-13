新冠肺炎｜傳解放軍使用疫苗現副作用　 康希諾：第2期結果好得多

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐之際，疫苗研發備受矚目。中國製造企業康希諾生物的重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）被獲批在解放軍內部使用後，相關人士披露實驗結果。

《路透社》報道稱，康希諾生物執行董事兼聯合創始人邱東旭透露，該公司正與俄羅斯、巴西、智利和沙特阿拉伯談判，以招募4萬名志願者儘快啟動該公司新冠病毒疫苗的3期試驗。

邱東旭7月11日於蘇州召開的「2020中國抗病毒藥物創新大會」上表示，在508名志願者參與的2期試驗中，關於疫苗的安全性和引發免疫反應的能力，其結果比1期「好得多」，但並無透露具體證據。

他又表示，該公司於中國在建的新工廠，到2021年初每年可生產1億至2億劑新冠病毒疫苗。

疫苗獲批在軍隊內部使用

在香港上市的內地生物科技公司康希諾生物，其重組新型冠狀病毒疫苗是與中國軍事科學院陳薇院士團隊聯合開發。今年3月，該疫苗成為中國首個做人體試驗的疫苗，6月29日康希諾發公吿稱，疫苗已獲批在軍隊內部使用。

此前，國際醫學期刊《刺針》曾發文稱，在接種此款疫苗的人中，有近半數出現發燒、疲倦或頭痛等副作用。其中46%發燒、44%疲勞、39%頭痛，整體上有9%接種者因而出現活動受礙的現象，而相關專家亦對該疫苗的研究結果反應冷淡。