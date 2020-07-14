【泉州欣佳酒店倒塌】事故調查報告公布：違法改建達到極限承載力

福建泉州鯉城區的欣佳酒店在今年3月7日晚上突然倒塌，事故中有71人被困，其中42人生還，29人死亡，直接經濟損失5794萬元（人民幣．下同）。欣佳酒店事前是新型冠狀病毒肺炎的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。 國務院近日批覆事故調查報告，認定這是一宗主要因違法違規建設、改建和加固施工導致建築物坍塌的重大生產安全責任事故。據悉，楊金鏘等23名涉嫌犯罪的有關責任人，已被公安機關採取刑事強制措施。 此外，福建省紀檢監察機關對事故中涉嫌違紀、職務違法、職務犯罪的49名公職人員追責問責，其中7人移送司法機關追究刑事責任。

欣佳酒店在事故中整幢倒塌。（資料圖片）

4層違法增加夾層改建成7層

經調查，發生倒塌事故的直接原因是，事故責任單位泉州市新星機電工貿有限公司將欣佳酒店建築物由原4層違法增加夾層改建成7層，達到極限承載能力並處於坍塌臨界狀態，加之事發前對底層支承鋼柱違規加固焊接作業引發鋼柱失穩破壞，導致建築物整體坍塌。

國務院事故調查組認定，泉州市新星機電工貿有限公司、欣佳酒店及其實際控制人楊金鏘無視國家有關城鄉規劃、建設、安全生產以及行政許可等法律法規，違法違規建設施工，弄虛作假騙取行政許可，安全生產責任長期不落實。相關工程質量檢測、建築設計、消防檢測、裝飾設計等中介服務機構違規承接業務，出具虛假報告，製作虛假材料幫助事故企業通過行政審批。

國務院事故調查組同時認定，福建省、泉州市、鯉城區住房城鄉建設部門沒有認真履行建築主管部門安全監管責任，對欣佳酒店建築物等長期存在的違法建設行為沒有制止和查處，嚴重失職失察。

此外，福建省、泉州市國土規劃部門，泉州市、鯉城區城市管理部門、公安部門、消防機構履行監管職責不到位、執法不嚴格，行政審批把關失守，並對泉州市新星機電工貿公司、欣佳酒店違法建設、弄虛作假騙取行政許可等違法違規行為未及時發現查處。

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49名公職人員被追責 其中7人涉刑責移送司法機關

調查報告指，對楊金鏘等23名涉嫌犯罪的有關責任人，公安機關採取了刑事強制措施。對事故涉及的有關公職人員，福建省紀委監委按照有關規定成立了責任追究審查調查組進行審查調查。

據悉，事故中有49名公職人員涉嫌違紀、職務違法、職務犯罪，其中泉州市國土資源局原局長賴開族、鯉城區人大常委會原副主任陳財水、泉州市公安局鯉城分局原副局長張漢輝等7名公職人員涉嫌嚴重違紀違法，被福建省紀檢監察機關立案審查調查，移送司法機關追究刑事責任。

同時，福建省紀檢監察機關對事故中存在失職失責問題的41名公職人員給予黨紀政務處分，1人予以誡勉。其中：省管幹部9人、泉州市管及以下幹部33人；主要領導責任14人、重要領導責任5人、監督責任2人、直接責任21人；廳級幹部7人、處級幹部13人、其他22人。

（新京報/央視新聞）