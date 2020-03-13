【泉州欣佳酒店倒塌】調查組：涉違規改造　業主早發現承重柱變形

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上突然倒塌，最後一名被困者遺體在周四（12日）上午被尋獲，事故最終29人死亡。應急管理部宣布，國務院決定成立調查組並展開調查工作，由國務院安委會辦公室副主任付建華擔任組長。調查組周五（13日）在福建泉州舉行第一次全體會議，會上提到經初步調查，欣佳酒店的改建工程有非法建設、違規改造等嚴重問題。

欣佳酒店在事故中整幢倒塌。（資料圖片）

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會議指出，事故發生在全國上下全力抗擊疫情和復產復工的關鍵時期，欣佳酒店同時更是地方政府指定的醫學隔離觀察點，性質嚴重、影響惡劣。據初步調查，欣佳酒店的改建工程未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大事故前兆，仍然心存僥幸、繼續違規冒險經營。同時地方相關職能部門監管不到位、「打非治違」流於形式，導致安全關卡層層失效，最終釀成慘烈事故。

會議要求要全面查清事故原因，重點查清非法建設和違規改造問題，查清欣佳酒店違規經營和為何被選定醫學隔離觀察點問題，查清有關部門的失職、瀆職問題；要科學細致做好專業技術鑒定，準確認定事故性質和責任，依法依規嚴肅問責；要嚴格遵守事故調查紀律，嚴守事故調查秘密，在切實做好自身防疫情況下，提高工作效率和質量，盡快拿出一份經得起科學、實踐和歷史檢驗的調查報告。

發生倒塌事故的現場。（微博）

會議又強調要深刻汲取事故教訓，突出做好當前房屋建築安全的高壓管控，立即展開疫情隔離點、集中觀察點等場所房屋安全風險隱患排查整治。

（綜合報道）