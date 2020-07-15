【內地洪災】中國氣象局：今年長江流域暴雨災害比1998年偏弱

內地南方暴雨及所引發的洪災持續。中國氣象局今早（15日）召開發布會，稱2020年中國南方暴雨影響範圍廣，持續時間長，極端性強，局地強降水重疊度高。從暴雨持續時間、強度和影響範圍來看，今年長江流域持續性暴雨災害比1998年偏弱。

中國氣象局指，今年與1998年雨災的致災原因相似（1998年還有「二度梅雨」的影響），即副高北抬後南落且維持，但影響時間沒有1998年長，影響面積也沒有1998年大（1998年是全流域）。

7月13日，長江中下游洪水洪峰順利通過漢口江段（點圖放大）：

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中國氣象局應急減災與公共服務司副司長、新聞發言人王志華表示，預計未來十天，長江上游地區強降雨維持，疊加效應明顯、致災風險很高，需繼續做好當前長江、鄱陽湖、洞庭湖、太湖等大江大河大湖防汛工作。7月下旬至8月上旬，主雨帶將北抬至黃淮、華北至東北中南部地區，需加強淮河流域北部、黃河中下游、海河流域、遼河流域和松花江流域防汛工作。

王志華又指，6月以來，南方地區出現7次大範圍強降雨過程，64%的縣(市)出現了暴雨天氣。南方地區降雨極端性十分突出，有10縣(市)日雨量突破歷史極值，52縣(市)突破當月曆史極值。

鄱陽縣圩堤漫潰，汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓（點圖放大）：

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安徽5市撤走部分居民 洪水未退不得返回

此外，安徽省防汛抗旱指揮部14日發出命令，要求5市立即做好長江江心洲和外灘圩人員撤離工作。當日22時，安徽省減災救災委員會將安徽省救災應急響應等級由Ⅲ級提升至Ⅱ級。

此次命令要求，相關市防指要對照有人居住的江心洲、外灘圩轉移預警表，預報達到預警條件的必須立即組織開展人員撤離，並儘快完成全部撤離任務，確保撤離不漏一戶、不落一人。嚴格管理撤離人員，在洪水未完全退去、險情沒有根本解除前不得返回。