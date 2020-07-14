內地洪災｜江西鄱陽多處潰決：5層房屋5秒倒塌　車輛像玩具被捲走

內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。其中江西鄱陽縣多處圩堤發生潰決，防汛形勢異常嚴峻。 內媒《澎湃新聞》14日（周二）報道了江西鄱陽縣油墩街鎮的災情，指多名村民的房屋被洪水沖走，不少村民損失謀生工具，將面對沉重的債務。

江西鄱陽縣油墩街鎮的災情（點圖放大）：

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在7月8日，鄱陽縣油墩街鎮穿鎮而過的西河水水位猛漲，將圩堤衝出了四處缺口。幾個小時內，洪水漫溢進村莊，沖垮樓房和道路。截至8日晚上9點多，大部分樓房的一樓都被淹沒。

48歲的吳事遜當時趕到自家樓下，發現妻子和母親已經被困在二樓，吳事遜找來梯子，讓妻子和母親爬出來，此時積水已經沒及大腿。吳事遜的房屋鄰近第二處決堤口，這個決堤口長約30米。其後吳事遜看著自己的房子像打雷一樣轟然倒塌，被水推了30多米才徹底沉下去，看不見蹤影。

吳事遜一家經營鋁合金門窗店，這間2014年蓋好的房子幾乎是吳事遜一家的全部家當，房子裡還放有幹活用的工具、原材料、顧客訂做的產品，吳事遜估計自家的損失大約在50萬元（人民幣，下同）。

5層房子在5秒內倒塌

50歲的黃來援則做電工和汽車維修，房子有5層，2015年時花了100多萬翻修，樓房還專門設計了升降機，至今還欠著20萬房債。決堤後，他發現房子附近的地面出現了一個窟窿，約有臉盆那麼大，洪水不斷地注入，洞口越撐越大。當時在房子裡的妻子和孩子跑出沒多久，家門口的一個180平方米的大棚就垮塌了。地面的水泥塊一點一點地塌陷，在浩蕩的洪水中，車輛就像玩具一般被捲走。其後黃來援的房子在5秒鐘內傾斜，下沉，直到被洪水吞沒。

鄱陽縣圩堤漫潰，汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓（點圖放大）：

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村民：比一無所有還要糟

38歲的黃紫益則經營廢品收購站，他的房子在2014年修建，當時花了60萬，直至今年仍未把債還清。洪水來時，相鄰的三棟樓房也被沖走，他連家裡的5萬元現金都沒顧上拿就逃命。黃紫益稱，現在比一無所有還要糟：車貸9萬，銀行貸款15萬，其餘借款30萬，他不知道該怎麼還。黃紫益卻稱，只要政府幫忙，幫他把生意再做起來，他一定死命幹。黃紫益說：「你不頂住不行的，還有三個孩子，我還要頂，（洪水）打不垮我，除非我死。」

42歲的黃文強在廣東做物流生意，每年端午節前夕他都會回家。洪水來臨時，他一家被困在了家裡的二樓，入夜後洪水已經沒過二樓5厘米左右，這意味著水深約有四米。當時水面還有兩條蛇在扭動，嚇得黃文強的家人連連後退。後來黃文強一家被救援人員救出。其後雨停了，黃文強一家划龍舟回到房子，發現一樓仍舊泡在水裡，樓梯間漂浮著垃圾。

油墩街鎮民政所所長盛家亮說，鎮上約有2萬多戶受災，加上被水淹的，總共將近5萬戶。其中房屋嚴重倒塌的有72戶，被水沖掉11戶，1.5萬畝耕地被淹。

（《澎湃新聞》）