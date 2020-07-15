【內地洪災】降雨量較常年增最多一半　黃河內蒙古段多處塌陷淘岸

據官方傳媒報道，近日受黃河1號洪峰影響，黃河內蒙古巴彥淖爾磴口段、鄂爾多斯福茂西段等險工段落，均出現不同程度的衝淘塌陷險情。 報道指出，經沿黃河各地積極搶護，險情目前已基本得到控制，但由於降雨量偏多，部分地方甚至增多達50%，黃河流域防汛形勢仍然不容樂觀。

報道引述內蒙古自治區水利廳消息指，自入汛以來，黃河上游出現了每秒2500立方米的今年1號洪水，石嘴山在7月5日時的入境流量更達每秒2270立方米，近期三盛公以下流量亦持續在每秒1600立方米至1900立方米，未來水勢仍可能上漲。

自入汛以來，黃河上游出現了每秒2500立方米的今年1號洪水。（央視新聞）

受黃河1號洪峰的影響，黃河內蒙古部分河段落控導工程和灘區岸邊，在7月10日發生塌陷和淘岸險情，幸經沿黃各地積極搶護，目前已基本得到控制。氣象水文部門預測，今年內蒙古黃河流域降水較常年偏多10%至30%，其中呼和浩特市南部、鄂爾多斯市南部和東部降水量較常年多20%至50%，黃河流域防汛形勢不容樂觀。

工人在黃河內蒙古磴口段南套子險工段進行除險加固。（新華社）

內蒙古自治區應急管理廳指，黃河內蒙古段正處於水位上漲過程，防汛抗旱形勢嚴峻複雜。（新華社）

內蒙古自治區應急管理廳亦指，目前內蒙古已全面進入七下八上主汛期，多地局部強降雨已造成洪澇災害損失，黃河內蒙古段正處於水位上漲過程，防汛抗旱形勢嚴峻複雜。內蒙古已要求各盟市、旗縣水利應急部門嚴防死守，嚴格執行汛期領導帶班和24小時值班制度，加大黃河沿岸巡查頻次，加強資訊互動。

據此前報道，黃河在7月1日起正式進入汛期。前期水文氣象預測預報，今年汛期中國氣候形勢複雜，氣候狀態總體偏差，降水總體呈「南北多、中間少」的空間分布，極端天氣氣候事件可能多發頻發，部分地區可能出現旱澇並存、旱澇急轉現象。黃河流域汛期降水偏多，黃河上中游地區出現暴雨洪水的可能性大，可能有較重汛情。

（綜合報道）