【新冠肺炎】中疾控報告：各地因洪澇災害導致疫情暴發的可能性低

適逢新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，內地南方地區持續暴雨，多個省區市出現嚴重洪災。中疾控公布最新評估報告，指中國疫情防控進入常態化模式，各地因洪澇災害導致疫情暴發的可能性低，現階段疫情對災害應急准備和響應工作影響亦有限。 但中疾控建議，各級疾控機構提前開發制定災區出現新冠肺炎病例的應急處置指南。

中疾控指，目前中國疫情防控進入常態化模式，各地因洪澇災害導致新冠肺炎疫情暴發的可能性低。（中新社）

對於新冠肺炎的情況，報告指夏季非中國南方地區呼吸道傳染病的流行季節，且學校陸續進入暑假，災後集中安置人口較少，災區人群聚集機會降低，故災區發生呼吸道傳染病暴發疫情的可能性較低。報告稱，目前中國各地新冠病毒傳播實現基本阻斷，疫情防控進入常態化模式，各地因洪澇災害導致新冠肺炎疫情暴發的可能性低，而且現階段新冠肺炎疫情對災害應急準備和響應工作影響有限。

另一方面，報告提到今年夏季中國強降雨過程呈現持續時間長，局部出現極端降水量的特點，故多數地區洪澇災害以山洪侵襲為主，部分城市出現因短期降水量激增而導致的城市內澇。洪水退去後，各地積極展開排水、清淤和環境清理工作。經了解，今年夏季洪澇災害導致緊急轉移安置人口較往年有較大幅度減少，多數受災嚴重省份災後居民集中安置時間較短。目前無大型集中安置點，因集中安置而導致的公共衛生風險較低，大部分地區災後衛生防疫工作重點已轉向社區和鄉鎮原有基本公共衛生服務的逐步恢復。

中疾控指，目前無大型集中安置點，因集中安置而導致的公共衛生風險較低。（中新社）

報告續指，目前災區正處於夏季高溫時期，結合洪澇災害特點，災區可能面臨著腸道傳染病、蟲媒傳染病和呼吸道傳染病的潛在流行威脅。經了解，災區災後飲用水供給和食物供給模式已逐步恢復到災前模式，受災害嚴重省份6月份未出現災害相關突發公共衛生事件報告，故當前災區因飲用水和食物不安全導致的腸道傳染病發生風險較災前未發生顯著變化。

（綜合報道）