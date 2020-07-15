英國封禁華為5G設備　中國外交部：採取一切必要手段維護中企權益

針對「英國政府將從2020年年底起禁止電信運營商從華為購買任何5G設備，2027年前從5G網絡中移除全部現有華為設備」的相關事件，中國外交部在7月15日予以回應。

美國頻繁指責華為設備會對國家安全構成威脅，但美方截至目前並未能出示相關證據。（Reuters）

中國外交部發言人華春瑩表示，「英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，配合美國一再歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經做出的有關承諾，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是我們對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。」

華春瑩強調，「我們對此嚴重關切。中方將全面、嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段，維護中國企業的正當合法權益。」

值得關注的是，英國早在2020年1月時決定允許華為有限參與5G網絡建設。而今態度轉變，事後原因引發關注。

美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間7月14日承認，自己親口說服很多國家禁用華為，他還點名了英國和意大利。

特朗普表示，美國是在「對抗中國不受信任的科技和電信公司」，他說：「我們說服了很多國家，大部分由我自己親自做的，不要使用華為。因為我們認為華為是一個巨大的安全風險。」

特朗普還在演講中說：「我說服了很多國家不要使用它（華為）。如果他們想和我們做生意，那麼他們就不能使用它。」