【消委會5G手機測試 / 5G手機選購攻略】踏入5G新時代，Samsung三星、小米、華為、OPPO等相繼推出5G新手機。不過消委會發現，多款耐跌撞能力欠佳，更點名華為近2萬元的摺疊式型號表現令人失望！

▼▼▼ 先看香港目前可購買的5G手機 ▼▼▼

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今次測試由多國消費者組織合作，國際消費者研究及試驗組織負責統籌，樣本主要於歐洲購買，包括香港有售的11款5G智能手機及4款4G智能手機，售價3,999元至19,888元。

▼▼▼ 今次測試的5G及4G手機型號 ▼▼▼

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9款未能通過耐跌撞測試機背或屏幕現裂痕

耐用程度測試項目包括構造檢定、耐跌撞能力及防水試驗。耐跌撞能力是模擬手機從0.8米高跌落石地面100次。測試發現，9款樣本於跌撞100次後，機背或屏幕等出現裂痕，只得3點評分或以下，包括7款5G手機及2款4G手機，更有樣本屏幕出現死點！而華為售近2萬元的一款手機，只獲1.5低評分。

▼▼▼ 各樣本耐用測試評分 ▼▼▼

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整體表現

不過，以上只是各5G及4G手機樣本耐跌撞測試評分，如果加上拍攝能能、音樂功能等，隨時來個大翻盤！快看看各款樣本總評分吧。

▼▼▼ 各樣本總評分 ▼▼▼

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華為新款手機欠缺 Google移動服務

另外，消委會特別提到，華為新款手機欠缺Google移動服務，包括Google應用程式商店（Google Play Store），而華為應用程式商店AppGallery提供的應用程式數目現時遠不及Google應用程式商店，例如欠缺較常用的WhatsApp及Instagram等。

消委會又說，雖然用戶可自行於網上下載應用程式安裝檔（APK），惟安裝來源不明的APK有安全風險；另外，用戶若轉用華為新款手機，可透過華為應用程式Phone Clone進行資料轉移，惟測試發現，舊手機內資料及應用程式未必能全部轉至新的華為手機。