【中印衝突】外交部：中印部隊昨舉行第四次軍長級會談

中印邊境局勢逐步降温。在7月15日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩表示，7月14日，中印兩國邊防部隊舉行了第四次軍長級會談，雙方在前三輪軍長級會談共識和落實工作的基礎上，就推動邊境西段一線部隊進一步脱離接觸，緩和邊境局勢取得積極的進展。

華春瑩同時強調，「我們希望印方能夠同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的共識，共同維護邊境地區的和平與安寧。」

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此前，中國南疆軍區司令柳林和印度第14軍團司令辛格（Harinder Singh）此前曾於6月6日、6月22日以及6月30日舉行過會談，推動邊境局勢降温。

印度《論壇報》7月15日報道稱，此次會談持續了近15小時，表明有積極的進展。

對於此次會談內容，《印度斯坦時報》援引消息人士的話說，本輪軍長級會談觸及在班公湖（Pangong Tso）地區和達普桑盆地（Depsang Plains）第二階段脱離軍事接觸的問題，中印兩位指揮官討論逐步把武器和設備從實控線沿線的摩擦地區撤出到雙方同意的距離，以及如何減少該地區的整體軍事集結等問題。

據報道，印度軍方官員認為，此輪軍長級會談「至關重要」，但恐怕不會一蹴而就地解決所有問題。

一名印度匿名政府官員表示，由於中方軍隊在班公湖地區和達普桑盆地等處仍有駐軍，「這可能會成為此次會談的難點」。

另據中國官媒《環球時報》報道，印度地緣問題專家賈亞德瓦·拉納德（Jayadeva Ranade）接受採訪時表示，目前雙方均展現出為緊張局勢降温的誠意，但真正難啃的「硬骨頭」恐怕才剛開始。他說，「無論中印以怎樣的方式結束此次對峙，雙邊關係也難以在短期內恢復到對峙前水平。」