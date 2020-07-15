【中印衝突】兩軍高層談判結束　長達15小時

中印邊境局勢緩和，兩軍高層7月14日再次舉行會談，印度媒體7月15日報道，這次會談長達近15小時。

中國南疆軍區司令柳林和印度第14軍團司令辛格（Harinder Singh）7月14日再度會晤，這是中印邊境局勢近期升級以來，雙方舉行的第四次會晤。他們曾於6月6日、6月22日以及6月30日舉行會晤，為求緩和邊境局勢。

中印官方目前仍未就這次會談發布聲明，但是印度媒體披露一些會晤細節。印度《論壇報》7月15日引述一名消息人士報道，這次會晤在印度楚舒勒（Chushul）舉行，從7月14日早上11時30分開始，直到7月15日凌晨2時結束。報道稱，這個會議持續了近15小時。

或有更多會議 以在時間表方面達共識

報道指出，這次會議是雙方商定的在拉達克（Ladakh）826公里長的實控線沿線恢復和平的「三步」過程中的第二階段，雙方可能會舉行更多會議，才能在時間表方面達成共識。

報道稱，多名消息人士也指出，雙方在實控線兩側部署超過4.5萬名士兵和大炮、坦克、導彈、戰鬥機等武器，並沒有快速解決方案能讓局勢降級。

與此同時《印度時報》7月15日也報道稱，在7月14日的會晤上，印度和中國討論在德普桑（Depsang）-鬥拉特別奧裏地（Daulat Beg Oldie）的軍隊撤離（troop disengagement）議題，以及中國軍隊進一步從班公湖（Pangong Tso）和基阿姆温泉撤軍問題。

報道指出，然而，軍方消息人士承認，由於雙方在德普桑平原和班公湖地區就實控線存在激烈爭議，第二階段降級過程方案的最終推行將困難得多。

報道引述消息人士稱，7月14日的會議上，印度敦促恢復5月初解放軍在多個地點「入侵」拉達克東部之前的現狀。

報道稱，印度還要求制定一份有時間限制的路線圖，以便在拉達克東部1,597公里邊境沿線的「縱深地區」撤走雙方集結的約3萬名士兵，以及大炮、坦克和其他重型武器。一位消息人士說：「兩國軍隊最終應該將他們增加的兵力撤回他們的永久駐地。」