【南海爭議】駐東盟大使：儘早與東盟重啟磋商　不受外界干擾破壞

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（13日）就南中國海問題發表強硬聲明，首次表明反對中國聲稱擁有多個南海島礁主權的說法。 繼中國外交部發言人趙立堅和華春瑩分別回應上述聲明後，中國駐東盟大使鄧錫軍周三（15日）亦就此接受印尼《雅加達郵報》、國家電台、Metro TV採訪。他表示，中國與東盟國家已就早日達成「南海行為準則」形成明確共識，實現這一目標的信心和決心是堅定的，不會受到外界的任何干擾破壞，中方將儘早重啟上述準則磋商。

據早前報道，蓬佩奧在聲明中表示，北京宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全非法」，其通過欺凌手段控制這些資源的主張同樣「完全非法」，而一貫尋求維護該地區和平與穩定的美方則反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖。

聲明指出，全球各國不會容許中國把南海當成其海洋帝國，美國會依據國際法規定的權利和義務，跟東南亞盟友及夥伴保護它們離岸資源的主權。美方還宣布將把中方在相關水域所進行的捕魚以及自然資源開採活動視為「非法活動」。

美軍7月2日發布在南海追蹤中國科考船並與中國軍艦對峙照片（按圖瀏覽）：

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鄧錫軍表示，美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。

他指出，中方從來不謀求在南海建立「海洋帝國」，始終平等對待南海周邊國家，在維護南海主權和權益方面始終保持着最大克制。中方在南海仲裁案及其所謂裁決上的立場是一貫的、明確的、堅定的。美方藉炒作仲裁案來服務自身政治目的，是對國際海洋法的濫用，中方絕不接受，地區國家也應對此保持警惕。

「九段線」是中國對於南海領土所聲張的主權範圍。（網上圖片）

他續指，中國和東盟國家一貫堅持「雙軌」思路解決南海問題。根據中國和東盟國家2002年達成的《南海各方行為宣言》，中國始終致力於同直接相關的主權國家通過談判磋商解決有關領土和管轄權爭議，致力於同東盟國家共同維護南海和平穩定。當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體穩定。中國和東盟國家正在加緊商談更有約束力的「南海行為準則」，共同維護南海和平穩定和航行自由。

他強調，上述準則磋商有序推進，不斷取得新進展，已進入案文第二輪審讀階段。新冠肺炎疫情導致準則磋商暫停，但中國與東盟國家已就早日達成「準則」形成明確共識。中方將繼續同東盟各國加強協作，儘早重啟「準則」磋商，並且積極探討新的海上合作方式，切實維護好南海地區的和平穩定與發展繁榮。

（中新網）