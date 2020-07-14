【南海爭議】華春瑩連發11條tweet　逐點反擊美國南海聲明

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（13日）就南中國海問題發表強硬聲明，首次表明反對中國聲稱擁有多個南海島礁主權的說法。 繼中國外交部發言人趙立堅在周二（14日）的例行記者會上回應後，另一名發言人華春瑩晚上更在Twitter上連發11則帖文，逐點反擊美國的聲明。

華春瑩在帖文中列舉10項基本事實，說明中國在南海的主權聲張，正如趙立堅所指，是有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法及國際實踐。第一項基本事實是南海斷續線並不是中國在2009年才宣布。早在1948年，在中國政府公布的第一版官方南海地圖（《南海諸島位置圖》）中，就有標繪南海斷續線。該版地圖被歷屆政府所沿用，沒有受到任何國家質疑。

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第二項是中國人在南海地區的活動可追溯至2000多年前。中國在南海的領土主權和相關權利是在悠久的歷史進程中建立，牢固地建立在歷史和法律基礎之上；第三項是70多年前，中國合法地收回被日本非法佔領的南沙群島和西沙群島，並恢復行使主權。事實上，中國收復上述島嶼時所用的軍艦，是由美國提供的；第四項是中國致力於維護各國根據國際法所享有的在南海的航行和飛越自由。上述自由從未遇到過任何問題，中國也從未聽說過任何國家對此有所抱怨。

第五項是在南海爭議水域之中，沒有一口油井屬於中國；第六項是堅信「強權即公理」並處處訴諸武力和恐嚇的是美國，不是中國。發動顏色革命和非法戰爭，讓數百萬伊拉克、利比亞和阿富汗人流離失所的是美國。中國從未發動過任何戰爭；第七項是秉持著掠奪性世界觀的是美國，不是中國。中國秉持著人類命運共同體的理念，以及親誠惠容的周邊外交理念。

中國對於南海領土所聲張的主權範圍。（網上圖片）

第八項是美國與南海有幾萬公里的距離，卻動輒派先進軍機到該地區「秀肌肉」，破壞南海地區的穩定。中國作為一個獨立主權國家，有權拒絕欺凌和不公正行為；第九項是美國並沒有加入《聯合國海洋法公約》，卻一直指責中國違反該公約，虛偽。

至於最後一項，華春瑩指關於「南海行為準則」（COC）的磋商正有條不紊地加速推進。磋商文本草案已開始二讀。中國和東盟成員們都同意早日締結COC。任何外部干擾都無法破壞此種努力。

（綜合報道）