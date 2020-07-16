習近平致信全球CEO委員會：中國經濟長期向好的基本面不會改變

新華社報道，國家主席習近平7月15日給「全球首席執行官委員會」成員代表回信，讚賞他們對中國經濟發展提出的建設性建議。他在信中強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變，希望全球CEO秉持合作共贏。

2018年6月21日，習近平在北京會見來華出席「全球首席執行官委員會」特別圓桌峰會的知名跨國企業負責人，並同他們座談交流。（新華社）

習近平在回信中指出，當前中國正在統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，決勝全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅。中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變。中國將繼續深化改革、擴大開放，全面落實「六穩」、「六保」的重大政策舉措，為中外企業投資發展提供更完善的營商環境，開闢新機遇新前景。他讚揚全球CEO堅守紮根中國發展是正確選擇。

習近平強調，當今世界合作共贏是大勢所趨。中國將堅定不移堅持和平發展道路，推動經濟全球化朝開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動建設開放型世界經濟。希望全球CEO秉持合作共贏、共同發展的理念，加強同中國企業的交流合作，為促進世界經濟復蘇作出貢獻。

據介紹，「全球首席執行官委員會」由全球具有行業引領性和代表性的39家跨國公司組成。近日，委員會18位首席執行官聯名致信習近平，讚賞中國迅速控制住疫情蔓延並率先復工復產，為支持全球抗疫和維護世界經濟穩定發揮了積極作用，並就後疫情時代中國經濟發展及中外合作建言。

（新華社）