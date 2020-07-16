中國二季度GDP按年增長3.2%勝預期　上半年GDP按年跌1.6%

國務院新聞辦公室今日（16日）上午舉行新聞發布會，由國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2020年上半年國民經濟運行情況，並答記者問。 統計局的數據顯示，中國上半年GDP按年下降1.6%，二季度GDP按年增長3.2%，扭轉首季收縮6.8%的形勢，好過市場預期。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華。（01直播）

初步核算，上半年國內生產總值456614億元（人民幣．下同），按可比價格計算，按年下降1.6%。分季度看，一季度按年下降6.8%，二季度增長3.2%。分產業看，第一產業增加值26053億元，增長0.9%；第二產業增加值172759億元，下降1.9%；第三產業增加值257802億元，下降1.6%。二季度國內生產總值按季增長11.5%。

劉愛華表示，統籌防疫和發展成效顯著，上半年國民經濟逐步復蘇。上半年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，中國國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，堅決貫徹落實各項決策部署，疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進，上半年中國經濟先降後升，二季度經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復蘇，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

疫情在全球蔓延，對三季度、四季度經濟增速會有甚麼影響？劉愛華回應稱，從上半年尤其是二季度各個經濟指標回升情況看，對下半年經濟持續復蘇有信心。她指出，中國經濟回升有基礎、有潛力、有條件實現。但當前境外疫情仍在快速的蔓延擴散，世界經濟經貿重啟舉步維艱，國內的需求恢復目前受到一定的制約，穩企業、保就業壓力還是比較大。

國新辦新聞發布會現場。（01直播）

上半年豬肉價格上漲104.3%

上半年，全國居民消費價格按年上漲3.8%，漲幅比一季度回落1.1個百分點。其中，城市上漲3.6%，農村上漲4.7%。分類別看，食品煙酒價格按年上漲12.2%，衣着下降0.1%，居住下降0.1%，生活用品及服務上漲0.1%，交通和通信下降3.2%，教育文化和娛樂上漲2.0%，醫療保健上漲2.1%，其他用品和服務上漲5.0%。在食品煙酒價格中，糧食上漲1.0%，鮮菜上漲3.4%；豬肉價格上漲104.3%，比一季度回落18.2個百分點。扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲1.2%。6月份，全國居民消費價格按年上漲2.5%，按月下降0.1%。

上半年，全國工業生產者出廠價格按年下降1.9%；其中6月份按年下降3.0%，按月上漲0.4%。上半年，全國工業生產者購進價格按年下降2.6%；其中6月份按年下降4.4%，按月增長0.4%。

現場有記者提問。（01直播）

上半年全國居民人均可支配收入15666元

上半年，全國居民人均可支配收入15666元，按年名義增長2.4%，增速比一季度加快1.6個百分點；扣除價格因素實際下降1.3%，降幅收窄2.6個百分點。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入21655元，名義增長1.5%，實際下降2.0%；農村居民人均可支配收入8069元，名義增長3.7%，實際下降1.0%。

從收入來源看，全國居民人均工資性收入按年名義增長2.5%，經營淨收入下降5.1%，財產淨收入增長4.2%，轉移淨收入增長8.2%。城鄉居民人均收入比值2.68，比上年同期縮小0.06。全國居民人均可支配收入中位數13347元，按年名義增長0.5%。

大學生失業率創新高

上半年，全國城鎮新增就業人員564萬人，完成全年目標任務的62.7%。6月份，全國城鎮調查失業率為5.7%，比5月份下降0.2個百分點；其中25-59歲群體人口調查失業率為5.2%，低於全國城鎮調查失業率0.5個百分點，比5月份下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，比5月份下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為46.8小時。二季度末，農村外出務工勞動力總量17752萬人。

但劉愛華在回答記者提問時表示，今年就業壓力較大。上半年城鎮新增就業少173萬人。二季度末，農民外出務工人員數量同比下降2.7%。此外，畢業季來臨，大學生失業率創新高，6月份，20至24歲大專學歷以上就業人員，調查失業率達到19.3%，按月上升2.1%，按年上升3.9%。

國新辦新聞發布會現場。（01直播）

貨物進出口好於預期

上半年，貨物進出口總額142379億元，按年下降3.2%，降幅比一季度收窄3.3個百分點；其中，二季度按年下降0.2%，一季度為下降6.5%。出口77134億元，下降3.0%；進口65245億元，下降3.3%；進出口相抵，貿易順差11889億元。貿易結構繼續優化。

網上零售較快增長

上半年，社會消費品零售總額172256億元，按年下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6個百分點；其中二季度下降3.9%，比一季度收窄15.1個百分點。6月份，社會消費品零售總額33526億元，按年下降1.8%，降幅比5月份收窄1.0個百分點

上半年，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額149345億元，下降11.5%；鄉村消費品零售額22911億元，下降10.9%；全國網上零售額51501億元，按年增長7.3%，一季度為下降0.8%。其中，實物商品網上零售額43481億元，增長14.3%，比一季度加快8.4個百分點；佔社會消費品零售總額的比重為25.2%，比一季度提高1.6個百分點。

現場有記者提問。（01直播）

農業生產形勢較好

統計局介紹，上半年，農業（種植業）增加值按年增長3.8%，增速比一季度加快0.3個百分點；其中，二季度增長3.9%，比一季度加快0.4個百分點。全國夏糧總產量14281萬噸，比上年增加121萬噸，增長0.9%。

工業生產恢復較快

上半年，全國規模以上工業增加值按年下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1個百分點；其中，二季度增長4.4%，一季度為下降8.4%。6月份，規模以上工業增加值按年增長4.8%，增速比5月份加快0.4個百分點，連續3個月增長。上半年，分經濟類型看，國有控股企業增加值按年下降1.5%；股份制企業下降0.8%，外商及港澳台商投資企業下降3.4%；私營企業下降0.1%。

1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤18435億元，按年下降19.3%，降幅持續收窄；其中，5月份利潤總額由4月份按年下降4.3%轉為增長6.0%。6月份，中國製造業採購經理指數為50.9%，比5月份上升0.3個百分點，連續4個月位於臨界點之上。

服務業降幅縮小 現代服務業增勢良好

上半年，第三產業增加值按年下降，降幅比一季度收窄3.6個百分點；其中，二季度增長1.9%，一季度為下降5.2%。分行業看，上半年信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業增加值分別增長14.5%、6.6%；批發和零售業、住宿和餐飲業分別下降8.1%、26.8%，降幅比一季度分別收窄9.7、8.5個百分點。

上半年，全國服務業生產指數按年下降6.1%，降幅比一季度收窄5.6個百分點；其中，6月份增長2.3%，比5月份加快1.3個百分點。1-5月份，規模以上服務業企業營業收入按年下降6.4%，降幅比1-4月份收窄2.2個百分點。