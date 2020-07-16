台積電宣布斷供日　內媒：華為原材料庫存增至2017年三倍

針對美國商務部對華為的禁令，全球晶圓代工龍頭台積電，董事長劉德音在周四（16日）表明，自5月15日後已未再接受華為的訂單，台積電亦未計劃在9月15日禁令生效日後繼續向華為供貨。 不過，內地傳媒報道指，經查詢華為歷年的財報後發現，華為似乎已經早有準備，其中2019年的原材料庫存，已增加至2017年的三倍以上。

董事長劉德音表明台積電未計劃在9月15日禁令生效後繼續向華為供貨。（鉅享網）

《觀察者網》報道，經查詢華為2017年至2019年的財報，華為原材料庫存在2019年較2018年增長65%，佔所有庫存比重更達35%，總價值584.2億元（人民幣．下同）。同一數據在2018年為354.48億元，亦較2017年末的190.05億元增長超過86%。單單比較2017年與2019年，兩者更相差超過三倍。

報道又稱，華為在2019年年報中有提到，「在新產品設計階段，從原材料級、單板級、產品級支持多源供應方案，保障原材料供應多源，避免獨家供應或單一地區供應風險，確保產品的持續可供應性。」報道續指，事實上，華為輪值CEO徐直軍在今年3月底的財報會上已公開表示，如果美國禁止晶片制造商使用美國的設備、材料和軟件來制造海思設計的產品，華為仍可以從三星、聯發科和紫光展銳購買晶片。

華為在2019年的原材料庫存，已增加至2017年的三倍以上。（中新社）

報道最後更稱，「湊巧的是，今天中國最大的晶圓代工廠商中芯國際正式登陸A股科創板，募集資金總額將達532.3億元。由此，其不僅將成為科創板最大的IPO，也將是A股10年來最大的IPO。」按照中芯國際招股書的說明，在14nm以下技術節點的開發上，全球純晶圓代工廠僅剩其和台積電，「隨著該公司不斷加大研發投入，其與台積電之間的技術差距正不斷縮短」。

（觀察者網）