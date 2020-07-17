新冠肺炎｜烏魯木齊地鐵停運　近九成航班取消　市民超市搶購物資

國家衛健委7月17日通報，7月16日內地新增1宗本土感染新冠肺炎病例，該病例在新疆烏魯木齊。 16日，中共新疆黨委召開常委會，會議要求新疆各地克服麻痹鬆懈思想，毫不放鬆抓好常態化疫情防控。 新疆烏魯木齊地鐵7月16日晚發出公告稱，為了防控疫情傳播，自2020年7月16日22：00起，烏魯木齊軌道交通1號線停止運營。新疆昌吉亦發布消息稱，當地市內公交（巴士）已經停運。有內地媒體稱，進出烏魯木齊的航班已經有近九成被取消。 此外，有烏魯木齊當地民眾網上發帖稱，當地有社區已經開始限制居民出入，許多人擔憂家中物資不足，因此前往超市搶購。

7月16日下午，烏魯木齊市通報了前一天發現的1例新冠肺炎確診病例，該確診病例女，24歲，是當地中泉廣場三樓營業廳工作人員，常住地為烏魯木齊市天山區。7月10日，該病例因咽喉疼痛等症狀，由120救護車運送至定點醫院。該病例7月14日出現發熱、頭痛等症狀，7月15日，核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷為確診病例，臨床分型為輕型。確診病例感染原因正在調查中。經排查密切接觸者發現無症狀感染者3例，均與確診病例有接觸史。

烏魯木齊，工作人員在進行消毒。（微博）

7月16日下午，新疆黨委召開常委（擴大）會議，會議通報了烏魯木齊市新冠肺炎疫情情況。會議指，烏魯木齊市出現新增確診病例和無症狀感染者，敲響了警鐘。要堅決克服麻痹鬆懈思想，抓好常態化疫情防控，堅決維護好人民群眾生命安全和身體健康。

會議要求，抓好病例流調溯源，進一步科學細緻開展流行病學調查，加強確診病例深度分析，確保不漏一人；要堅決切斷傳播管道，堅決遏制疫情擴散蔓延；要嚴格落實防控措施，堅持和完善「外防輸入、內防反彈」各項措施；要積極開展科學救治，確保患者得到科學有效救治；要加強宣傳教育引導，及時公佈疫情，主動回應社會關切，加強科普宣傳。

隨後，烏魯木齊市明顯加強了疫情防控措施。烏魯木齊地鐵7月16日晚發出公告稱，為了防控疫情傳播，自2020年7月16日22：00起，烏魯木齊軌道交通1號線停止運營。

有新疆網民微博發帖指，疫情發生後，烏魯木齊主幹道上人流迅速減少。（微博）

而除烏魯木齊外，新疆其他地區亦有叫停交通之舉。17日上午，新疆昌吉公交集团微信公众号发布公告称，昌吉公交集团所有运营车辆，从即日起暂停营运。已经安排一线全体干部职工全员做核酸检测，会在暂时停运期间对所有车辆每日再进行彻底的防疫消毒。

烏魯木齊出港旅客必須持7日內核酸檢測陰性報告

另據《界面新聞》，截至7月17日9:15分，烏魯木齊機場計畫進出港航班共588架次，已取消航班522架次，取消占比89%。

7月16日夜間，吉祥航空發佈對近期前往烏魯木齊的旅客的提示。自7月17日0時起，所有搭乘吉祥航空實際承運航班到達烏魯木齊的旅客，需確保攜帶航班起飛前7日內由正規檢測機構出具的有效核酸檢測陰性報告。此外，還需確保「防疫健康信息碼服務」，即全國健康碼查詢為「綠碼」狀態。如旅客未完整提供上述內容，將在到達烏魯木齊後進行14天集中醫學觀察。

而另一航空公司東海航空的官方微博亦發布消息稱，應烏魯木齊機場疫情防控指揮部要求：1、從17日起，烏魯木齊出港旅客必須持7日內核酸檢測「陰性」報告，才能正常辦理值機手續。值機櫃檯、安檢通道會查驗核酸檢測「陰性」報告。2、來烏進港旅客要求從20號開始，要求持核酸檢測「陰性」報告，除此之外按照之前防控要求執行。

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有烏魯木齊市民上網發帖表示，當地新增一名確診患者消息傳出後，有社區已經開始限制居民出入，許多市民亦開始前往超市搶購物資，「菜都搶瘋了」。

有傳聞稱烏魯木齊「封城」，不過此消息目前並未得到官方證實。

烏魯木齊市商務局（糧食局）發布消息稱，目前全市商務系統已啟動應急保障機制，一旦發現米麵糧油肉蛋奶蔬菜等副食品出現價格異常，立即聯合市場監督管理部門加強監管，避免哄抬物價。