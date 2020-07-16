【新冠肺炎】新疆新增1宗確診　內地連續9日本土零感染破功

新冠肺炎疫情持續，內地自7月6日以來沒有錄得新增本土確診病例，不過這個記錄在維持九日後「破功」。 據新疆烏魯木齊市衛健委今日（16日）通報，該市天山區7月15日發現1宗新冠肺炎確診病例，感染原因正在調查中。另發現3名無症狀感染者，均與確診病例有接觸史。

7月9日，新疆烏魯木齊市沙依巴克區市民進修學校實用技能培訓中心美容美甲實訓室，老師正在講解新娘妝的畫法，學員戴口罩上課。（中新社）

根據市衛健委通報，烏魯木齊新增的確診病例是一名24歲女子，在中泉廣場三樓營業廳工作，常住地為烏魯木齊市天山區。7月10日，這名女子因咽喉疼痛等症狀，由救護車運送至定點醫院。她在7月14日出現發熱、頭痛等症狀，7月15日，核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷為確診病例，臨床分型為輕型。確診病例感染原因正在調查中。經排查密切接觸者發現無症狀感染者3例，均與確診的女子有接觸史。

烏魯木齊市新冠肺炎疫情防控工作指揮部表示，已對確診病例進行嚴密的流行病學調查，持續追根溯源，對其密切接觸者進行全面排查並落實醫學觀察措施，並加大社區和人員密集場所等管控力度。烏魯木齊市政府工作人員表示，目前新疆旅遊只接待散客，不接待旅行團，旅客抵達烏魯木齊機場，要配合現場工作人員檢查。

（烏魯木齊市衛健委）