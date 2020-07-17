美國稱華黑客竊取疫苗研究成果　華春瑩：中國不需要靠偷取得領先

美國司法部長巴爾（William Barr）當地時間7月16日在演講中稱，來自中國的黑客針對美國大學和企業竊取有關新冠肺炎（COVID-19）治療的知識產權。中國外交部發言人華春瑩在今天（17日）例行記者會上聽到上述問題時「忍不住笑了」。

華春瑩表示，「中方已多次強調，堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊和竊密活動。但我們多次說過，網絡空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網絡事件的時候應拿出充分的證據，不能無端猜測。」

新冠肺炎疫情仍持續蔓延，世界各國加大疫苗研製。圖為7月13日，澳洲一名女子正在接種疫苗。（Reuters）

華春瑩列舉「稜鏡門」事件以及雅虎新聞近日披露的「美國中央情報局執行網絡攻擊『密令』」事件稱，「美國等少數國家動輒對他國發動『網絡戰』，這才是對全球網絡空間和平與安全的最大威脅。」

「美方一些人聲稱中國發動網絡攻擊竊取美國疫苗，這很荒謬。」華春瑩說，中國在新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗研發方面處於領先地位。中國有一流的科研人員，不需要靠偷來取得領先地位。

據《環球時報》早前報道，樂觀估計國產新冠病毒滅活疫苗，最快或於今年底或明年初上市，報道指出進入臨床試驗階段的6款中國疫苗中，國藥集團中國生物承擔研發的新冠病毒滅活疫苗，目前已經進入臨床三期試驗階段，並已具備大規模量產的能力，各項進度均處於全球領先地位。

國藥集團中國生物承擔研發的新冠病毒滅活疫苗，目前已經進入臨床三期試驗階段，並已具備大規模量產的能力。（新華社）

華春瑩還表示，「事實上，在第73屆世衛大會上，習近平主席已經鄭重承諾，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。」

華春瑩稱，「中國不會像個別國家那樣謀求壟斷、買斷疫苗和抗疫藥品，我們將繼續同有關國家一道，加強和推進在疫苗研發、生產和分發方面的合作，為全球儘快戰勝疫情、維護世界各國人民的生命安全和健康作出我們的貢獻。」