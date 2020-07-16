新冠肺炎│國產新冠病毒滅活疫苗最快年底上市　具大規模量產能力

國家藥品監督管理局黨組在周四（16日）召開會議，會議強調要做好下半年的工作，包括全力推動新冠肺炎疫苗研發上市。 另一方面，官方傳媒《環球時報》在同日報道，指樂觀估計國產新冠病毒滅活疫苗，最快或於今年底或明年初上市，並已具備大規模量產的能力。

國藥集團中國生物承擔研發的新冠病毒滅活疫苗，目前已經進入臨床三期試驗階段，並已具備大規模量產的能力。（新華社）

《環球時報》指出，進入臨床試驗階段的6款中國疫苗中，國藥集團中國生物承擔研發的新冠病毒滅活疫苗，目前已經進入臨床三期試驗階段，並已具備大規模量產的能力，各項進度均處於全球領先地位。

中國生物的新冠病毒滅活疫苗庫存量已有超過400萬份。（新華社）

國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明在受訪時稱，中國生物生產的疫苗，能夠覆蓋目前發現分離到的全部病毒株，包括北京新發地疫情發生後分離到的病毒株。此外，中國生物的疫苗庫存量已有超過400萬份，並且數字還在不斷攀升，一旦完成三期臨床試驗獲准上市後，可以很快就能滿足國內龐大的接種需求。

今天召開的國家藥監局黨組的會議指，下半年工作慎終如始做好疫情防控工作，全力推動新冠肺炎疫苗研發上市，主動服務醫藥企業復工復產；健全完善風險隱患排查長效機制，改革完善疫苗監管體制，加強高風險產品和重點品種監管。

（綜合報道）