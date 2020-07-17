推進復工復產助企紓困成效顯現　中國6月份財政收入增幅由負轉正

財政部在周五（17日）上午公開今年上半年財政收支情況，累計全國一般公共預算收入為9.6176萬億元（人民幣．下同），稅收收入為8.199萬億元，非稅收入為1.4186萬億元。 財政部國庫支付中心主任劉金雲特別提到，由於推進復工復產和助企紓困成效繼續顯現，6月份的財政收入同比增長3.2%，增幅由負轉正，是年內首次月度正增長。

由於推進復工復產和助企紓困成效繼續顯現，中國6月份的財政收入同比增長3.2%，增幅由負轉正，是年內首次月度正增長。（中新社）

財政部指，1月至6月累計，全國一般公共預算收入9.6176萬億元，同比下降10.8%。其中中央一般公共預算收入4.4347萬億元，同比下降14%；地方一般公共預算本級收入5.1829萬億元，同比下降7.9%。另全國稅收收入8.199萬億元，同比下降11.3%，非稅收入1.4186萬億元，同比下降8%。

支出方面，全國一般公共預算支出11.6411萬億元，同比下降5.8%。其中中央一般公共預算本級支出1.6344萬億元，同比下降3.2%；地方一般公共預算支出10.0067萬億元，同比下降6.2%。

劉金雲分析，受多重因素影響全國財政收入下降較多。（中新社）

劉金雲分析，受多重因素影響全國財政收入下降較多。一是疫情衝擊導致稅基減少，以及為支持疫情防控保供、企業紓困和復工復產采取減免稅、緩稅等措施，拉低收入增幅10%。二是鞏固減稅降費成效，前幾個月增值稅翹尾減收拉低收入增幅4%。三是上年末延至今年初繳納入庫的稅收同比減少，以及去年同期中央特定國有金融機構和央企上繳利潤等使得收入基數較高，相應拉低今年全國財政收入增幅。

另據財政部預算司一級巡視員王克冰指出，今年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，基層「三保」面臨的壓力比以前年度增大。為緩解基層「三保」壓力，財政部把保基層「三保」作為今年預算安排的重中之重，並通過採取新增赤字、發行抗疫特別國債、大力壓減中央本級支出等措施，加大對地方的財力支持。

（綜合報道）