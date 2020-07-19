深圳擬制定突發公衛事件應急條例　保護「吹哨人」並鼓勵舉報瞞報

新冠肺炎在湖北武漢爆發前期，當地8名醫生提醒注意疫情，卻被訓誡為「造謠者」，其中一人是武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，他後來一直被外界稱為疫情「吹哨人」。 李文亮事件也引發內地討論應該如何保護「吹哨人」。其中深圳近日表示，將制定突發公衛事件應急條例，鼓勵公眾舉報有關遲報、謊報、瞞報、漏報突發公共衛生事件行為，同時「吹哨人」也可以得到法律保護。

李文亮不幸受新型冠狀病毒感染後病逝。（中新社）

《深圳經濟特區突發公共衛生事件應急條例（徵求意見稿）》指出，未來深圳的醫療衛生機構、病原微生物實驗室、學校等單位和口岸、機場、火車站、長途客運站、港口、零售藥店、食品集中交易市場等重點公共場所作為哨點單位，形成突發公共衛生事件專業監測網絡，發生相關情況時，要2小時內上報。

此外，根據《徵求意見稿》，深圳鼓勵公民、法人和其他組織通過公共衛生熱線等多種方式反映突發公共衛生事件隱患信息，舉報有關遲報、謊報、瞞報、漏報突發公共衛生事件行為。對於「吹哨人」，有關部門有義務保護好他們的個人信息和人身安全，對非惡意報告的單位和個人，不追究法律責任。

深圳鼓勵公民、法人和其他組織反映突發公共衛生事件隱患信息，舉報有關遲報、謊報、瞞報、漏報突發公共衛生事件行為。（資料圖片/新華社）

24小時內必須決定是否啟動應急響應

《徵求意見稿》提到，面對突發公共衛生事件，深圳市、區疾控中心在對事件原因、性質、影響範圍、危害程度、發展趨勢等進行技術分析和評估研判後，認為構成突發公共衛生事件的應當立即向市衛生健康部門、市市場監管部門報告，在2小時內提交書面報告。

在接到深圳市疾病預防控制機構提交的調查報告後，市衛生健康部門、市市場監管部門應當根據職責對突發公共衛生事件的性質、類型、分級等進行確證，採取必要的緊急控制措施，認為構成突發公共衛生事件的，也要以最快通訊方式向市人民政府和上一級行政部門報告，並在2小時內提交書面報告。

深圳市政府接到突發公共衛生事件報告後，應當在24小時內作出是否啟動相應應急響應的決定，啟動應急響應後應當書面報告廣東省政府，並向社會公布應急響應等級以及相應的應急處置措施。

《徵求意見稿》還指出，深圳市人民政府應當完善突發公共衛生事件信息發布制度，構建以政府發布為主、有公信力和影響力的專家學者專業解讀為補充的信息發布體系。因應急處置需要通報相關病例、病情、人員活動軌跡等信息的——應當對姓名、住址、聯繫電話、工作單位等個人隱私信息進行加密處理；不得洩露相關人員的個人隱私信息；不得將相關人員信息用於與突發公共衛生事件處置無關的用途。

深圳在《徵求意見稿》提出，在突發公共衛生事件中，逃避隔離、封鎖、控制等應急處置措施都屬於違法行為。（資料圖片/新華社）

不配合調查屬違法行為

根據《徵求意見稿》，不執行突發公共衛生事件應急處置的決定、命令的，拒絕接受突發公共衛生事件衛生檢疫、檢查、調查、治療的，在突發公共衛生事件中故意隱瞞真實信息或者提供虛假信息的，逃避隔離、封鎖、控制等應急處置措施的，阻礙相關工作人員履行職責或者執行任務的，其他不履行突發公共衛生事件應急管理規定的都是「違法」行為，輕的要批評教育，重的要追究刑事責任。

對於拒不配合開展流行病學調查、隔離治療、隔離醫學觀察等預防控制措施的，由公安機關協助採取強制隔離措施，可以使用電子監控設備及措施。

此外，在突發公共衛生事件應急響應期間，造謠傳謠、哄抬物價、囤積居奇、制假售假，擾亂社會秩序、市場秩序以及危害公共安全的，由公安機關或者市場監管部門給予行政處罰；構成犯罪的也要追究刑事責任。

（羊城晚報）