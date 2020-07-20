日本改動應對中國軍機標準　中日軍事摩擦風險加大

多家日本媒體報道指，中日在釣魚島（日本稱尖閣諸島）歸屬權問題上存在激烈衝突，日本防衛省修改了航空自衛隊的緊急起飛標準。 對此，日本輿論認為，監視中國軍機動向之舉可能造成兩國間的軍事摩擦風險加大，為避免偶發性衝突，兩國進行對話成為當務之急。

據日本《東京新聞》7月19日稱，鑑於近年來越過「防空線」（為了不讓中國軍機進入北緯25度至26度之間的尖閣諸島領空，航空自衛隊把北緯27度設為「防空線」）的中國軍機數量激增，日本防衛省已把應對1架中國軍機的航空自衛隊戰機數量由原來的2架增至4架。

日媒還稱，中國軍方已把位於浙江省的軍機基地改到距離釣魚島更近的福建省，並急速推進配備殲-11等現代化戰機。因此，日本防衛省認為有必要針對從福建省起飛的所有中國軍機採取緊急起飛標準，才能立即讓日方戰機從那霸基地緊急起飛，阻止中方軍機進入尖閣諸島領空。

另外，為監視中國軍機的飛行動向，日本航空自衛隊還將全天在東海上空執勤，這是以前沒有過的。

有分析人士認為，日本防衛省修改緊急起飛標準，在一定程度上是對中國軍機在合理合法範圍內正常巡航的一種挑釁，特別是派日本戰機跟隨、監測中國軍機的飛行動向，不外乎是把中國當作假想敵，挑起並炒作東海和南海議題。日方舉動很有可能導致兩國軍機擦槍走火。

之前，日本防衛大臣河野太郎7月14日還向內閣會議提交了2020年版防衛白皮書，白皮書在釣魚島問題上嚴厲指責中國。

日本時事通信社報道稱，白皮書指責中國公務船反覆駛入尖閣諸島海域，並指中國公務船搭載了機關炮等武器。白皮書強力批判中國「繼續堅持以武力試圖單方面改變現狀」。

對於中日現階段的關係，中國社科院亞太與全球戰略研究院學者李成日19日接受中國官媒《環球時報》採訪時表示，日本有關舉措並不令人意外，畢竟日本在外交戰略上通常都是跟着美國走，在當前中美關係低迷的背景下，日本必然緊跟美國步伐。此外，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，安倍政府也需採取對華強硬政策來轉移民眾關注焦點，提升支持率。